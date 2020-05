1. LAO GABRIELLI

Questo periodo di quarantena in tutto il mondo ci regala un tempo congeniale all’introspezione, alla riflessione, alla pausa. Un tempo adatto a fermare e riordinare le nostre vite, i nostri valori e creare un mondo con maggiore consapevolezza, individuale e globale. Il pianeta in cui abitiamo appartiene a tutti noi e diventare consapevoli e generare cambiamenti positivi per il bene di tutti è qualcosa che dobbiamo riconoscere nelle nostre mani.

Nell’opera Escarapela, “coccarda”, ho scelto di lavorare su uno dei simboli nazionali del mio luogo di origine, l’Argentina. Il bicolore blu-azzurro e bianco è quello della bandiera. In questi giorni di nostalgia della mia terra, ha attirato la mia attenzione per la sua sintesi, per la semplicità dei suoi colori e la sua geometria essenziale dei cerchi. È un modo di essere vicina, presente, alla mia terra d’origine che ho lasciato molti anni fa per venire a vivere in Messico.

L’opera Juego de espejos invece è del 2020 e propone un gioco ottico. Lo spettro visibile è quello elettromagnetico spiegato da Newton e da Goethe nelle loro teorie dei colori. Utilizzo spesso rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola dispersi e raggruppati sul piano bidimensionale, come fotoni di luce che si incrociano. I colori ci trasmettono alte vibrazioni ed energia, per questo è molto importante per me continuare a lavorare con il colore, la geometria e la loro influenza visiva sullo spettatore, sperando di generare benessere, gioia, equilibrio, pace e armonia, una connessione con un universo positivo, sano e puro, per trasmettere luce al nostro pianeta.