Alberto Villa nasce in provincia di Milano sul finire del 2000. Interessato ai rapporti tra l’arte e le scienze sociali, consegue la laurea in Economia e Management per l’Arte all’Università Bocconi. Negli anni collabora con diversi magazine – tra cui Juliet e ArtsLife – con la convinzione che un’accurata narrazione sia essenziale per la divulgazione e lo sviluppo dell’arte contemporanea. Inoltre, collabora con il progetto editoriale Forme Uniche curando la rubrica critica “Interspecie”.