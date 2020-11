7. LE ATTIVITÀ DEL IL MA*GA DI GALLARATE

Il MA*GA di Gallarate riprende le proprie attività educative con una serie di progetti sperimentali da remoto, risultato di un lungo e complesso processo di co-progettazione con gli istituti scolastici, supportati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e dal bando Arte & Cultura 2020. Ma a chi si rivolgono le attività organizzate? L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle fasce più colpite, gli studenti delle scuole superiori che già stanno affrontando la DAD, come anche i bambini a cui sono precluse le uscite scolastiche. Gli studenti degli istituti scolastici superiori lavoreranno sulla mostra di Marzia MiglioraLo spettro di Malthus a cura di Matteo Lucchetti. Oppure, in collaborazione con la Scuola Paritaria Media San Giulio, Istituto Fermi di Castellanza si è dato il via al progetto I LINGUAGGI DELL’ARTE con l’obiettivo di preparare i ragazzi a produrre una serie di video in lingua inglese dedicati ad approfondimenti sulla collezione del museo. Oltre a queste attività, il MA*GA ha un programma dedicato al pubblico adulto, con diversi approfondimenti sulle rassegne in corso, divise in due cicli. Ogni giovedì pomeriggio, alle 17.30, saranno organizzati dei Webinar in Zoom sulle mostre allestite al Museo (prenotazione all’indirizzo [email protected]); ogni domenica, invece, dalle 17.30 alle 18.00, i Webinar (stesso indirizzo per prenotazioni) saranno in streaming sul canale Facebook, in cui Alessandro Castiglioni, conservatore del Museo MA*GA e curatore della mostra La fantasia è un posto dove ci piove dentro, leggerà e interpreterà le Lezioni Americane di Calvino, in dialogo con arte, moda e design nella contemporaneità.

www.museomaga.it