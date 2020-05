7. ESTHER KLÄS – FONDAZIONE GIULIANI

Fondazione Giuliani Maybe it can be differentRoom 2, 2019 (dettaglio), 9 pezzi di alluminio, 4 disegni_ foto Giorgio Benni_ Courtesy SpazioA, Pistoia

Anche la Fondazione Giuliani riapre con la prima mostra a Roma dell’artista tedesca attiva a Barcellona Esther Kläs, Maybe it can be different, che sarà prolungata fino al 13 giugno 2020 in modo da consentire, per chi non l’avesse ancora vista, di godere di questa opportunità. La personale comprende una varietà di opere, tra cui sculture, ceramiche, disegni a olio, arazzi in lana e film, i quali incarnano l’impegno dell’artista nella sperimentazione dei materiali e sottolineano il suo interesse per la gestualità e il movimento. “La salute dei visitatori e del team è priorità assoluta”, dicono dalla Fondazione, “e a tale scopo saranno seguite le misure di social distancing e di igiene per la sicurezza e la protezione di tutti, mentre adotterà temporaneamente nuovi orari di apertura: dal giovedì al sabato dalle 15.00 alle 19.30”.

Fondazione Giuliani, via Gustavo Bianchi 1

https://www.fondazionegiuliani.org