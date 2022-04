A Roma arrivano in mostra maschere di tutte le tipologie: in cuoio dalla Commedia dell’arte, veneziane in cartapesta, larvali, esotiche ed esemplari originali concepiti ad hoc per spettacoli teatrali. Da martedì 5 a sabato 9 aprile 2022 allo Spazio Rossellini di Roma, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, è visitabile una particolare esposizione che conta ben 300 maschere teatrali all’appello. L’organizzazione è dell’associazione Maschera Scenica, che per costruire l’allestimento ha messo a disposizione anche le collezioni private dei soci. “La maschera è un artefatto che racconta di un corpo che la indossa, di una festa o un rituale in cui è utilizzata e di un costruttore che l’ha realizzata”, spiegano. Il percorso si concentra proprio su questi tre passaggi e regala la possibilità di approfondire l’arte della costruzione. Sono stati infatti invitati alcuni artigiani specializzati nella creazione di questi oggetti tradizionali. Inoltre, saranno a disposizione professionisti, come attori e registi, che offriranno una dimostrazione diretta delle modalità di impiego tecnico e dei punti di forza di questo strumento teatrale. Così racconta uno dei promotori, Mario Gallo di Teatro Ricerche: “La mostra è stata pensata per promuovere la maschera scenica in tutti i suoi aspetti, dalla sua concezione al suo uso sulla scena. Soprattutto, si vuole tramandare la sua tradizione alle future generazioni e guardare alla sua innovazione. Particolarità dell’elemento maschera è la dimensione onirica (il teatro puro) che immediatamente trasporta il pubblico in un’altra dimensione, diversa da quella reale: la magia del teatro”. Sabato 9 aprile dalle 15 alle 19 è prevista inoltre la tavola rotonda Il Teatro e La Maschera: prospettive e criticità che coinvolgerà il pubblico in un simposio allo scopo di riflettere sull’esperienza attoriale e sul futuro della maschera. Ecco le immagini.

– Giorgia Basili

Spazio Rossellini

Via della Vasca Navale 58

orari: da martedì 5 a venerdì 8 aprile dalle 14 alle 18 e sabato 9 aprile dalle 10 alle 19. Nelle mattine del 5, 6, 7 e 8 aprile (dalle 10 alle 14) sarà dedicato un percorso specifico ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado

+39 345 297 8091

[email protected]

http://www.spaziorossellini.it