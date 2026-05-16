Teatro e danza: gli appuntamenti da non perdere alla fine di maggio 2026
Rassegne indipendenti, un grande festival internazionale e un appuntamento ormai storico in Calabria: l’agenda del mese di maggio 2026 prevede momenti imperdibili per capire le tendenze delle arti performative
A Torino e Milano va in scena il Fringe, formula mutuata dalla storica rassegna estiva di Edimburgo e trasportata alle nostre latitudini da due diverse associazioni che, nelle rispettive città, organizzano un festival programmaticamente indipendente, mirato a far conoscere nuove voci della scena nazionale. I “grandi” del panorama italiano e internazionale, invece, sono protagonisti del cartellone di Presente Indicativo, il festival ideato e realizzato dal Piccolo Teatro di Milano; mentre a Castrovillari, in Calabria, torna Primavera dei Teatri, meritoriamente giunto alla XXVI edizione; a Torino si esplorano i vari territori della danza contemporanea con Interplay; e a Bergamo si dà spazio alle giovani generazioni con Up to You.
Laura Bevione
Milano – Presente Indicativo. Milano Crocevia
Torna il festival biennale Presente Indicativo. Milano Crocevia, ideato dal direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano Claudio Longhi e giunto alla sua terza edizione. Due settimane intense che vedono dialogare sui palcoscenici del Piccolo Teatro maestri internazionali e artisti italiani appartenenti a generazioni e universi di significato anche molto distanti. Fra i primi, il portoghese Tiago Rodrigues, la francese di origini vietnamite Caroline Guiela Nguyen, il polacco Lukasz Twarkowski, la coreografa e danzatrice belga Anne Teresa De Keersmaeker, lo svizzero Milo Rau che porta in scena il caso di Gisèle Pelicot. Gli italiani in cartellone, invece, sono gli ormai affermati Daria Deflorian e Lino Guanciale e i più giovani Nicolò Fettarappa e le coreografe-danzatrici di Parini Secondo.
Milano // fino al 30 maggio
Presente Indicativo. Milano Crocevia
Teatro Strehler, Teatro Grassi, Teatro Studio Melato
Scopri di più
Torino – Fringe Festival
È giunto alla sua XIV edizione il Torino Fringe Festival, da qualche anno diretto da Cecilia Bozzolini. Ispirandosi al leggendario film di Fritz Lang, la direzione artistica ha scelto quale titolo-guida proprio Metropolis – Il futuro che verrà, sottolineando così la volontà di interrogare criticamente il presente per immaginare un futuro meno oscuro. Proposito concretizzato in una programmazione fitta ed eterogenea, in cui si affiancano prosa e danza, performance e stand-up comedy, ma anche eclettici eventi speciali. Lavori in cui si affrontano piaghe contemporanee come il caporalato e le inquietudini delle giovani generazioni, ovvero si ricorre alla satira per smascherare fragilità e schizofrenie molto diffuse, ma di cui si ha molto poca consapevolezza.
Torino // dal 19 al 31 maggio
Torino Fringe Festival
Magazzino sul Po, Circolo Amici della Magia, Tingel Tangel, Lombroso 16, Off Topic, Casa Fools, Vinile, Spazio Kairòs, San Pietro in Vincoli, Infini.to Planetario
Scopri di più
Milano – FringeMi Festival
Più di duecento eventi proposti in spazi non teatrali – locali, librerie, appartamenti privati e studi d’artista, la sede di una casa editrice e un’edicola, piazze e giardini. Questo è il FringeMi Festival, nato nel quartiere NoLo nel 2019 su iniziativa di Bardha Mimòs ETS e giunto quest’anno al traguardo dell’ottava edizione e, soprattutto, della partecipazione di ben diciassette quartieri periferici di Milano, diventando così un evento autenticamente “cittadino”. Un’eterogeneità di spazi cui corrisponde un’altrettanta varietà di linguaggi performativi: teatro di narrazione, teatro-canzone, stand up, musica, teatro di strada per riflettere sulla contemporaneità, divertirsi e abitare in maniera diversa luoghi abituali.
Milano // dal 22 magio al 6 giugno 2026
FringeMi Festival
Per tutte le sedi, consultare il sito qui sotto
Scopri di più
Bergamo – Up to You
Una direzione artistica partecipata, che vede il promotore Qui e Ora Residenza Teatrale co-progettare con un gruppo di venticinque ragazze e ragazzi fra i 18 e i 30 anni il cartellone. È questa la peculiarità di Up to You, festival e progetto formativo arrivato alla settimana edizione e realizzato in vari spazi della città di Bergamo. In programma un convegno, una mostra fotografica, Prospekt Palestine Project, dedicata ai ben 260 giornalisti palestinesi uccisi a Gaza, e molti spettacoli di prosa e danza. Segnaliamo, almeno, il trascinante Dj Show di Sotterraneo, Abracadabra di Babilonia Teatri, la performance di danza Subject to di e con Mehdi Dahkan.
Bergamo // dal 17 al 23 maggio 2026
Up to You
CULT!, Zero Club, Piazza della Libertà, Piazza Vecchia
Scopri di più
Castrovillari (CS) – Primavera dei Teatri
S’inaugura il 26 maggio la XXVI edizione di Primavera dei Teatri, festival dedicato ai “nuovi linguaggi della scena contemporanea” ideato e diretto da Dario De Luca e Saverio La Ruina, che così ne illustrano efficacemente la poetica: “Oggi, in questo mondo che non sta bene, bisogna continuare a coltivare lo spirito.” Assecondando questa volontà, ecco un cartellone che affianca a spettacoli già conclusi e rodati, anteprime, restituzioni, scritture sceniche, così da esplorare processi creativi e di pensiero. Fra gli artisti in scena in vari spazi della cittadina di Castrovillari, Teatro della Ariette e Mario Perrotta, Filippo Andreatta e i Sutta Scupa, i Quotidiana.com e Yvonne Capece, Ateliersì e Scena Verticale, la compagnia degli stessi Dario De Luca e Saverio La Ruina.
Castrovillari (CS) // dal 26 al 31 maggio 2026
Primavera dei Teatri
Per tutte le sedi, consultare il sito qui sotto
Scopri di più
Torino – Interplay
Con la direzione artistica di Natalia Casorati e l’organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Mosaico Danza, torna Interplay. Festival internazionale di danza contemporanea & performing arts che porta a Torino e dintorni gli artisti più interessanti e innovativi della scena nazionale e internazionale. Nomi affermati e giovani talenti abitano il programma di una XXVI edizione che conta anche due appuntamenti outdoor, nella natura. Quattro marco-aree tematiche – rituali contemporanei, corpo politico, corpo selvaggio, anatomia del gesto – per raggruppare spettacoli eterogenei e nondimeno accomunati dalla precisa ricerca formale e dall’autentica e approfondita ricerca di senso. Fra i tanti artisti, Leïla Ka, Francesco Marilungo, YOY Performing Arts, Daniele Ninarello,Stefania Tansini, Vittorio Pagani, Carlo Massari…
Torino // dal 26 maggio al 3 luglio 2026 + 16 settembre 2026
Interplay. Festival internazionale di danza contemporanea & performing arts
Casa del Teatro, GAM, Teatro Astra, Lavanderia a Vapore, Imbarchino, ComboLiving Lab Mosaico Danza
Scopri di più
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati