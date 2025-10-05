Per tre stagioni, l’attore canadese Eugene Levy, amatissimo per la sua ironia, ha intrapreso un percorso che lo ha trasformato in un viaggiatore curioso, anche se ancora un po’ riluttante.



Il format, In viaggio con Eugene Levy, nato dall’idea di accompagnare Levy in un confronto diretto con il viaggio e con le proprie paure, è diventato un racconto universale fatto di scoperte, risate e momenti autentici.

Le tre stagioni di “In viaggio con Eugene Levy”

Se la prima stagione lo ha portato in giro per il mondo permettendogli di allargare i propri orizzonti, la seconda lo ha visto attraversare l’Europa da nord a sud, tra paesaggi e culture molto diverse.



Ed ora, nella terza stagione disponibile su Apple TV+ dal 19 settembre (una puntata a settimana fino al 31 ottobre), quando tutto sembrava apparentemente compiuto, Eugene Levy ha deciso di mettere nero su bianco la sua personale lista dei desideri, affrontando esperienze indimenticabili in otto diversi Paesi.

Le esperienze di Levy nelle nuove puntate

Dal valzer della Filarmonica di Vienna alla celebrazione del Día de los Muertos a Oaxaca, da un viaggio in camper attraverso la Louisiana alla festa di San Patrizio a Galway insieme alla figlia Sarah, Levy si è lasciato sorprendere da avventure che mai avrebbe immaginato di vivere. Il tutto arricchito da incontri unici: dal Principe William al Castello di Windsor, a Michael Bublé a Vancouver, fino a star del K-pop a Seoul e leggende del cricket in Rajasthan.



Il produttore esecutivo David Brindley ha sottolineato come lo show, dopo tre ricche stagioni, continui ad essere sfidante per Eugene, pur trasformandolo sempre più in un viaggiatore capace di lasciarsi coinvolgere.

Eugene Levy: un attore viaggiatore

Lo stesso attore ha ammesso: “Non sono ancora un viaggiatore esperto ma il piacere di scoprire culture e tradizioni diverse è cresciuto moltissimo”. E così, tra umorismo e riflessione, la nuova stagione di In viaggio con un Eugene Levy mostra un artista e uomo autentico, esitante ma capace di buttarsi in esperienze fuori dall’ordinario.



Una trasformazione, la sua, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: sia chi ama viaggiare sia chi, come lui, affronta il mondo con timore ma anche con grande meraviglia. Ma Eugene Levy, ora che è diventato un esperto viaggiatore, a cosa rinuncerebbe veramente, al viaggio o alla commedia?



Margherita Bordino