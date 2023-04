5. L’ARTE PUBBLICA A TERNI

Città dell’acciaio e dell’industria, a partire dagli Anni Ottanta Terni ha voluto valorizzare la sua dimensione urbana attraverso un sistematico programma di arte pubblica, che ha portato l’amministrazione ad acquisire numerose sculture realizzate da artisti contemporanei, per inserirle nel tessuto cittadino, realizzando di pari passo un catalogo generale ragionato del patrimonio plastico visibile a cielo aperto. Così passeggiando per Terni si scoprono opere di Arnaldo Pomodoro (che alla città ha dedicato la sua Lancia di luce), Giulio Turcato, Carlo Lorenzetti, Eliseo Mattiacci, Beverly Pepper, Agapito Miniucchi (che dà il benvenuto all’ingresso ovest della città, con il suo Hyperion), Aurelio De Felice, Bruno Ceccobelli, Federico Brook, Attilio Pierelli, Umberto Mastroianni (suo è il “totem” che intreccia le sorti di uomini e macchine in Corso Tacito, tra le prime opere collocate nel “museo” en plein air cittadino), Vincenzo Gaetaniello, Giuseppe Maraniello. Nel cuore della città, in Piazza Tacito, sta invece la fontana realizzata dagli architetti Mario Ridolfi e Mario Fagiolo, con il caratteristico pinnacolo in acciaio e i mosaici, rappresentanti i segni zodiacali, di Corrado Cagli. Mentre ha lavorato sul marmo Luigi Marras, per la sua Mater et magistra (1962), collocata nei pressi dei giardini di Viale Lungonera. E il percorso nella scultura contemporanea prosegue anche nei dintorni di Terni: a Torre Orsina sono esposte le copie in vetroresina di tredici lavori di Aurelio De Felice, che nel paese visse e lavorò. Due sue grandi sculture in pietra, Non uccidete i nostri figli e Nascita della danza sono invece a Villalago di Piediluco (nei pressi anche Le libertà di Giulio Turcato). TAM Terni Art Mapping è l’app che permette di orientarsi in questo museo a cielo aperto.