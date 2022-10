2. I PLASTINATI DI BODY WORLDS A MILANO

Pur iniziando con qualche giorno di ritardo rispetto ad Halloween, Body Worlds merita un posto in lista. Non è infatti una mostra per animi impressionabili quella in scena alla Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano dal 4 novembre fino a tutto il mese di febbraio 2023. Ma è un evento di caratura internazionale, che tanto successo ha già riscosso in altre città del mondo, perché espone gli esiti spettacolari (e un po’ inquietanti) della plastinazione, inventata dal dottor Gunther von Hagens, offrendo una panoramica completa dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano, ed evidenziando le funzioni dell’organismo e dei diversi organi, così come le patologie ricorrenti e il modo in cui insorgono. Come? Proprio grazie alla scoperta rivoluzionaria di von Hagens, che già nel 1977, nel suo laboratorio presso l’Università di Heidelberg, scoprì un inedito metodo di conservazione dei corpi – la plastinazione, per l’appunto – e da allora ha continuato a perfezionarlo, fino a conseguire il risultato ora apprezzabile in mostra. Ciò che è esposto, non a caso, proviene dal programma di donazione dell’Istituto di Plastinazione di Heidelberg, al quale afferisce ormai un bacino di oltre 19mila donatori. L’obiettivo dell’esposizione, lungi dall’essere un macabro sfoggio di mostruosità, è dimostrare come sia possibile vivere bene, in salute e a lungo al giorno d’oggi, presentando il corpo umano nella sua fragilità e complessità, ma anche per la sua forza e resilienza agli stimoli che arrivano dall’esterno. E la spettacolarità dell’allestimento è solo un mezzo per arrivare a parlare di abitudini alimentari, stili di vita, progressi della medicina, salute fisica e mentale.

