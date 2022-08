2. ROBERTO GIGLIO E BEATRICE GALLORI AL MARCA DI CATANZARO

L’estate del Marca di Catanzaro (nella città che ha di recente salutato l’inaugurazione del MUDIAC, Museo Diffuso di Arte Contemporanea) vede affiancate le personali di due protagonisti della scena italiana contemporanea. Al piano inferiore del museo della Fondazione Rocco Guglielmo, Giorgio de Finis, direttore del Museo delle Periferie di Roma, cura la mostra di Roberto Giglio, Le forme dell’oblio: 35 opere pittoriche e un corposo nucleo di disegni dell’artista calabrese di Badolato, già architetto, impegnato a restituire attraverso l’arte l’identità della sua terra. Sono dipinti di grande formato, o lavori di dimensioni più contenute, molti eseguiti con la tecnica dell’acquerello, passando dalla figurazione all’informale, senza precludersi alcuna possibilità, sempre con l’urgenza espressiva di ricercare l’essenziale dei luoghi, delle cose e delle persone, della vita. Realtà e immaginazione, materia e spirito confluiscono così nei dipinti di Giglio, come l’allestimento del Marca ha modo di dimostrare. Fino al 31 agosto.

Lo stesso giorno chiuderà la mostra che ripercorre la lunga ricerca artistica e personale di Beatrice Gallori (Montevarchi, 1978). Codex, a cura di Luca Beatrice, indaga l’interesse per la forma dell’artista toscana, che insiste in particolar modo sulla sfera nell’esplorare il concetto della trasformazione e della metamorfosi, studiando al contempo il movimento, sia in tela che in scultura. Il risultato è l’universo astratto di “cellule”, globi, bolle, nuclei plasmati in materiali sintetici e non, che si accendono di colori squillanti ed elementari, vernici monocrome che concretizzano un pensiero new pop (sono i colori a guidare il percorso di visita, dalla stanza del blu a quella del rosso, passando poi al bianco e ai colori metallici). In mostra anche le opere di Nouveau Realisme che includono oggetti, corde, fili, scatole. Minimalismo, astrazione e pop coesistono nella visione decisamente indipendente dell’artista, qui rappresentata anche da lavori inediti, in acciaio e marmo, materiali mai utilizzati prima da Gallori.

https://www.museomarca.info/