Un festival d’arte contemporanea concepito come strumento per “produrre relazioni sociali, stimolare pensiero e creare senso d’identità e coesione sociale, soprattutto nelle congiunture storiche complesse”: è questa la visione che contraddistingue la prima edizione di Art Rizoma, rassegna che dal 9 luglio al 20 settembre 2022 si terrà in tre località della Calabria, Gerace, Roccella Ionica e Santa Caterina dello Ionio, promossa dalla Fondazione Rocco Guglielmo di Catanzaro, istituzione dal 2010 impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso la promozione di attività culturali e mostre. A cura di Alessandro Romanini e Rocco Guglielmo, Art Rizoma coinvolge oltre 30 artisti italiani e internazionali, per una edizione inaugurale all’insegna del tema 8 Minuti dal Sole.

ART RIZOMA. IL TEMA DEL FESTIVAL

8 Minuti dal Sole fa riferimento al tempo che la luce del sole impiega a raggiungere la terra, una sorta di “distanza” che viene così declinata alle urgenze della contemporaneità: dalla distanza imposta dalla pandemia agli eventi bellici, passando dall’emergenza climatica. In maniera particolare, il covid ha portato il mondo dell’arte a riformulare i propri canoni di fruizione, conservazione e valorizzazione, per una forma di resilienza e di adattabilità alle avversità cui fa riferimento proprio il nome del festival, “rizoma”: “l’iniziativa, che prende il nome Rizoma da un fenomeno botanico, che vede le piante svilupparsi in condizioni sfavorevoli, proliferando e dando vita a nuovi nodi in maniera autonoma dal nucleo centrale, intende mettere in evidenza la resilienza dell’arte e la sua capacità di produrre relazioni sociali, stimolare pensiero e creare senso d’identità e coesione sociale, soprattutto nelle congiunture storiche complesse”, spiegano gli organizzatori.

ART RIZOMA. I LUOGHI E GLI ARTISTI DEL FESTIVAL

Obiettivo del festival è portare l’arte contemporanea in luoghi generalmente a essa non deputati, coinvolgendo, in questa grande mostra diffusa, Gerace la Basilica, la Chiesa di San Francesco d’Assisi, la Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa dell’Annunziatella, la Chiesa di San Martino e la Chiesa di San Michele de’ Latinis a Gerace; il Castello Carafa a Roccella Ionica; e Palazzo di Francia a Santa Caterina dello Ionio. Gli artisti chiamati a intervenire e a entrare in dialogo con questi luoghi attraverso le loro opere sono Arman, Christian Balzano, Bankeri, Roberto Barni, Cesare Berlingeri, Bertozzi & Casoni, Sandro Chia, Vittorio Corsini, Wim Delvoye, Pino Deodato, Brice Esso, Nicola Evangelisti, Roberto Fanari, Giovanni Longo, Gonçalo Mabunda, Masbedo, Gianfranco Meggiato, Veronica Montanino, Gian Marco Montesano, Alexey Morozov, Luigi Ontani, David Paolinetti, Massimiliano Pelletti, Pino Pinelli, Alex Pinna, Michelangelo Pistoletto, Antonio Pujia Veneziano, Turi Simeti, Massimo Sirelli, Antonio Tropiano, Giuseppe Uncini e Zeroottouno.

– Desirée Maida

Gerace – Roccella Ionica – Santa Caterina dello Ionio // dal 9 luglio al 20 settembre

Art Rizoma

Sedi varie

http://www.fondazioneroccoguglielmo.it/