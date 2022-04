12. DOVE MANGIARE A PIACENZA E DINTORNI

In città diversi indirizzi preservano la ricca tradizione gastronomica locale, in qualche caso ancora legata all’opulenza della corte rinascimentale.

La Trattoria San Giovanni è osteria contemporanea, però legata ancora alle ricette del territorio – dal carpaccio di cavallo ai pisarei e fasò –, messe a frutto con ottime materie prime, in ambiente confortevole.

Ma la storia cittadina si respira anche alla Pasticceria Confetteria Galetti, salotto fondato nel 1881 da Francesco Galetti proprio nelle vicinanze del Palazzo Gotico, a lungo ritrovo per il dopo teatro della Piacenza bene.

In città segnaliamo anche il pane e la pizza di Chiere, moderno laboratorio di panificazione, con bel tavolo conviviale, per fermarsi a mangiare uno spuntino (anche pizze tonde al piatto). E Bitter, cucina, bar ed enoteca mixati in uno spazio votata ai prodotti semplici (dalla trota salmonata affumicata ai finocchi al forno con robiola) in abbinamento a un’ottima carta dei vini.

Uscendo dalla città, a Monticelli d’Ongina ci si accomoda al cospetto del Po, davanti alla grande vetrata che dà accesso diretto alle acque del fiume. Non a caso, l’insegna recita La finestra sul Po. Qui, all’interno di un’ex stazione di posta ristrutturata, si assaggiano grandi classici come i salumi locali, le paste fresche, i filetti di storione, la faraona ripiena. E ci si può anche fermare per la notte.

Ma a solo mezz’ora d’auto dalla città si trova anche uno dei ristoranti più apprezzati della Penisola, emblema della grande ristorazione di provincia italiana. La Palta è il regno di Isa Mazzocchi, cuoca d’esperienza e rara sensibilità per il territorio, la sua storia e i suoi ricettari. Grande ospitalità, col calore della conduzione familiare, e una brillante interpretazione d’autore della cucina locale, tra tortelli piacentini con la coda al verde di stagione e coniglio ripieno con zabaione salato alla goletta con erbe aromatiche.

Nella campagna di Podenzano, invece, si raggiunge l’Ostreria Fratelli Pavesi, all’interno di una corte del Novecento si fa cucina di territorio, con grande senso dell’ospitalità. E i prodotti si possono anche acquistare in bottega. Sempre a Podenzano, la tradizione locale è ben rappresentata anche alla tavola della Trattoria Regina, osteria di paese che propone anolini in brodo, bolliti, arrosti, crostate e sbrisolona.

