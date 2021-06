1. I LUOGHI DEL CONTEMPORANEO AD AREZZO

Terra d’origine di Piero della Francesca, Michelangelo Buonarroti e Masaccio, l’aretino può rappresentare una sorprendente scoperta sia per chi ha già una solida conoscenza della Toscana, sia per quanti stanno pianificando un viaggio scandito da più tappe in giro per la regione. Ideale punto di partenza di un tour in questa provincia è Arezzo, città ospitale e autentico scrigno di bellezze artistiche e architettoniche. A cominciare dagli affreschi de La Leggenda della Vera Croce, dipinti da Piero della Francesca fra il 1452 e il 1466 nell’imperdibile Basilica di San Francesco. Situata nel cuore della città e fondata sul finire del Duecento, questa chiesa si trova nelle immediate vicinanze di alcune delle mete imperdibili per gli appassionati del contemporaneo di passaggio ad Arezzo. È infatti adiacente alla Galleria Comunale di Arte moderna e contemporanea, che dal 2003 affianca all’esposizione della collezione permanente, in larga parte formata da opere di artisti italiani nella seconda metà del Novecento, mostre temporanee dedicate anche ad artisti del nostro secolo. Nelle medesima piazza, intitolata a San Francesco, si è insediata Nero Design Gallery, indiscusso punto di riferimento nazionale nel settore del contemporary design: a raccontarla, nel podcast Tuscany Today è il suo fondatore, Michele Seppia. Ugualmente influente è Sugar Store Space, riferimento indiscusso del fashion design in Italia, in attività dal 1980; in Corso Italia si trovano le sue boutique, che oggi includono una libreria, una galleria e un club space per eventi privati. Agli appassionati di vintage, modernariato e collezionismo si rivolge la celebre Fiera antiquaria di Arezzo, in programma ogni primo fine settimana del mese in tutto il centro storico. Questa tradizione si rinnova dal 1968, con il contributo di centinaia di espositori provenienti anche dal resto del Paese. In anni recenti, due riconosciuti maestri dell’architettura italiana hanno lasciato il proprio segno ad Arezzo e nei suoi dintorni. All’architetto e designer Alessandro Mendini si deve il progetto dell’eclettico Teatro Comunale di Arezzo, esito del restauro di un antico convento situato nel centro storico. L’architetto Guido Canali si è invece occupato della “fabbrica-giardino” realizzata in località Valvigna per il gruppo Prada.