Realtà virtuale, mitologia e musei. In tre app

1. THALU: DREAMTIME IS NOW

Diretto dal pluripremiato Tyson Mowarin sulla base di un concept visivo di Sutu (Mind at War, MIFF 2018), Thalu: Dreamtime is Now è un’esperienza VR che cerca di farci entrare nella mitologia e nel Patrimonio intangibile della popolazione Mowarin. Si respira molta Australia in questa applicazione, le immagini sono ad altissima risoluzione e questo tipo di esperienze possono essere di grande impatto per la comunicazione di quello stesso patrimonio. C’è un unico neo, ed è un “difetto concettuale” che si ritrova in molte applicazioni: la presenza delle mani dell’utente. Su tutti i dispositivi attualmente in uso non si ritrovano più i vecchi, cari guanti da realtà virtuale tanto in voga alla metà degli Anni Novanta. Si interagisce con la simulazione tramite diversi tipi di puntatori, manopole, telecomandi. E il fatto di vedere sul visore la rappresentazione delle proprie mani libere di muoversi, quando invece libere di muoversi non sono, a volte è molto disturbante.