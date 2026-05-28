Il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha annunciato Toti Submarine Experience, un gioco ambientato all’interno di un sottomarino storico: l’Enrico Toti, il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda guerra mondiale, varato nel 1967 e dal 2005 esposto nel museo.

Toti Submarine Experience al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano

All’interno di una riproduzione digitale dell’Enrico Toti era già stata ambientata dal 2015 l’esperienza in Realtà virtuale Toti Submarine VR Experience sviluppata da MGM Software. Toti Submarine Experience è invece un “escape game”, uno di quei giochi in cui, insieme ad altre persone, dobbiamo risolvere una serie di enigmi nascosti in un ambiente fisico, in questo caso dentro il sottomarino vero e proprio. Attraverso audiocassette, documenti cartacei, fotografie storiche di bordo, registrazioni vocali e strumenti digitali, Toti Submarine Experience costruisce una narrazione che fa incontrare eventi reali (il sottomarino in navigazione nel 1985, la sua musealizzazione…) con elementi invece immaginari.

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I giochi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano

L’escape game (pensato per squadre da tre fino a sei persone) è parte di un lungo percorso del Museo nazionale della scienza e della tecnologia nel campo degli applied games, quei giochi che “servono a qualcosa”, solitamente a insegnare qualcosa. Infatti, il museo milanese è l’unico oggi in Italia ad avere nel suo organico una figura specializzata. “Molti oggetti conservati nei musei scientifici e tecnologici sono, per loro natura, delle vere e proprie black box” ci racconta via email Luca Roncella, responsabile dell’area Gaming & Digital Interactivity del museo. “Custodiscono storie, tensioni culturali, implicazioni tecniche e immaginari potentissimi, ma spesso tutto questo rimane opaco a uno sguardo puramente contemplativo”. Il gioco diventa allora un modo per “aprire la black box”. Diventa, come ci dice Roncella, “uno strumento interpretativo” che permette di “innestare su un luogo o su un oggetto reale un layer ludico, una grammatica di azioni e regole che funzioni come un paio di occhiali attraverso cui osservarlo da una prospettiva radicalmente diversa”.

Come e perché il sottomarino Toti è arrivato in un museo

Far arrivare il sottomarino al Museo nazionale della scienza e della tecnologia non fu, tra l’altro, per niente semplice. “una delle fasi più delicate del trasporto del sottomarino Enrico Toti al Museo – nel cuore di Milano – fu riuscire ad alleggerire il battello quanto bastava per poterlo sollevare dall’acqua e trasferirlo via terra” ricorda Marco Iezzi, curatore Trasporti del museo. Ma ne valeva la pena perché “per quanto un sottomarino visto dall’esterno riesca sempre a sbalordire e affascinare i nostri visitatori, è la visita al suo interno ad aprire davvero a una dimensione inaspettata”, continua il curatore. Entrare nel sottomarino permette di provare l’isolamento che provava il suo equipaggio. “Nel corso della visita si perde completamente la cognizione del giorno e della notte, del bello o del cattivo tempo, proprio come accadeva ai marinai quando il Toti era in servizio”.



Matteo Lupetti



Toti Submarine Escape

Dal 29 maggio 2026

Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore 21, Milano

https://www.museoscienza.org/it



Orari e costi:



MAGGIO: venerdì 29 ore 18 e sabato 30 ore 19



GIUGNO: venerdì 5 ore 18 – sabato 6 ore 19; sabato 13 ore 19 – domenica 14 ore 19; venerdì 19 ore 18 – sabato 20 ore 19 – domenica 21 ore 19; venerdì 26 ore 18.30 – sabato 27 ore 19 – domenica 28 ore 19; venerdì 5 ore 18.30 – sabato 6 ore 19 – domenica 7 ore 19



LUGLIO: venerdì 3 ore 18.30 – sabato 4 ore 19 – domenica 5 ore 19; venerdì 10 ore 18.30 – sabato 11 ore 19 – domenica 12 ore 19; sabato 18 ore 19 – domenica 19 ore 19; venerdì 24 ore 18.30 – sabato 25 ore 19 – domenica 26 ore 19



COSTI: Minimo 3 partecipanti – 105 € | 35 € a persona; 4 persone: 4 partecipanti – 130 € | 32.5 € a persona; 5 persone: 5 partecipanti – 150 € | 30 € a persona; 6 persone: 165 € | 27.5 € a persona



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