Traffico, inquinamento, sosta selvaggia delle auto. Non è certo una novità per Milano, come per tante altre città italiane. Ma questa volta, a muoversi contro questa situazione non più sostenibile e francamnte fuori dal tempo, è stata una galleria d’arte privata, senza dubbio tra le più importanti e note del panorama milanese: stiamo parlando di Massimo De Carlo, con sede dal 2019 nella splendida Casa Corbellini-Wassermann in viale Lombardia (nel quartiere di Città Studi) progettata negli anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi.

L’AIUOLA DI MASSIMO DE CARLO DAVANTI ALLA GALLERIA DI MILANO

Grazie al progetto di riqualificazione, portato avanti da Studio Binocle (lo stesso che aveva curato il restauro dell’edificio) al posto delle auto parcheggiate davanti alla galleria si estende ora un’area verde di 130 metri quadrati, popolata da ortensie e camelie per creare un habitat favorevole ad attrarre le api e la biodiversità che portano con loro. All’inaugurazione, prevista per mercoledì 4 maggio 2022, presenzierà anche l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: l’iniziativa, infatti, rientra nel progetto promosso dal del Comune di Milano “Cura e Adotta il Verde Pubblico” di cui la galleria è sponsor, che punta a coinvolgere soggetti pubblici o privati, associazioni, condomini, enti, università o negozi nella cura di piccoli spazi verdi sparsi per la città. Un invito alla responsabilizzazione nei confronti del decoro urbano e dello spazio pubblico che, come dimostra quest’ultima iniziativa di Massimo De Carlo, parte dall’impegno individuale e si erge a beneficio collettivo. Speriamo ora che tutto il resto del bel viale alberato (così come di altri importanti e monumentali assi viari milanesi) venga liberato dal malcostume della sosta sul marciapiede di decine e decine di vetture che sottraggono spazio ai pedoni, pregiudicano la qualità urbana e comprimono col peso di berline e suv le radici degli arbusti. Senza attendere il prossimo imprenditore privato.

-Giulia Ronchi

