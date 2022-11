È un giornalista il nuovo capo dell’ufficio stampa e comunicazione del ministero della Cultura, il 46enne Andrea Petrella. Petrella, che andrà così a sostituire Mattia Morandi, che aveva svolto lo stesso ruolo per Dario Franceschini, ha molto in comune con il nuovo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a sua volta giornalista e del napoletano. Portavoce del neoministro sarà invece la giornalista Rai Marina Nalesso, che ha lavorato al Tg1 quando il ministro era vicedirettore, diventando famosa perché era solita presentare indossando un grande crocifisso.

ANDREA PETRELLA NUOVO CAPO UFFICIO STAMPA DEL MIC

Petrella è laureato in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Dopo un inizio professionale tra testate giornalistiche e tv campane, dove ha lavorato come pubblicista, ha iniziato a collaborare con il Mattino nel 2001, e nel 2005 è entrato nell’ufficio stampa del Comune di Acerra, di cui ha curato anche la comunicazione web.

Giornalista professionista dal 2009, ha cominciato a lavorare alla Camera dei deputati con i Gruppi Parlamentari e la VI Commissione Finanze, dove è rimasto fino a marzo 2018. Passato al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ha qui curato l’ufficio stampa e le relazioni con i media nei difficili anni successivi alla campagna referendaria del 2016, che ne aveva previsto “la soppressione”. A marzo 2019 è entrato a far parte del Comitato per la comunicazione istituzionale della Corte dei conti, collaborando con l’ufficio stampa dell’Istituto. Docente a contratto del corso di Giornalismo per Uffici stampa dell’Università di Salerno per l’anno accademico 2019/2020, svolge docenze ai corsi di formazione obbligatoria per giornalisti. Per lui insomma l’esperienza nel mondo della cultura è tutta da costruire. Buon lavoro.

Giulia Giaume

www.beniculturali.it