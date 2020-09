1. ESPOSIZIONE E FORMAZIONE VANNO A BRACCETTO

Nel comunicato, che si intitola significativamente “L’arte come formazione”, la Fondazione emiliana ha infatti annunciato il programma del 2021, ribadendo inoltre l’intenzione di indagare sempre più a fondo il mondo delle arti digitali e delle nuove tecnologie in genere, una tendenza già dimostrata più volte in passato (basti pensare alle mostre di Jon Rafman, Ryoichi Kurokawa e Geumhyung Jeong, ma anche a quella di Quayola, in apertura il prossimo 18 settembre). “L’obiettivo principale è quello di sviluppare una ricerca nel campo delle arti visive sempre più tematizzata verso le Digital Arts e le New Technologies, in un momento in cui la rivoluzione tecnologica in atto e i complessi mutamenti sociali che stiamo vivendo richiedono una riflessione profonda sulle responsabilità della cultura”, spiega la direzione.