Dopo aver esplorato desideri e vite interiori con The Dreamers, IED – Istituto Europeo di Design apre lo sguardo verso l’esterno e presenta il secondo capitolo di Ti vorrei dire, progetto triennale realizzato in collaborazione con le Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo. In occasione della kermesse di fotografia EXPOSED Torino Photo Festival, venerdì 10 aprile dalle 15 alle 18.30 le Gallerie d’Italia – Torino ospitano The Searchlights, una Public Portfolio Review che mette in mostra i lavori di 18 studenti e studentesse dei corsi di Fotografia IED di Torino, Milano e Roma, che con i propri lavori mostreranno cosa significhi oggi vivere e raccontare il presente.

Linda Chionne, Oneirai Drawings

Riflettere sulla fotografia come atto politico e indagine. Il progetto degli studenti IED

I progetti fotografici si sviluppano tutti attorno a tematiche percepite come urgenze contemporanee di primo piano, tutte attraverso il punto di vista delle nuove generazioni. I lavori indagano quindi argomenti come la crisi ecologica e climatica, osservando e riportando l’estinzione delle api, la perdita dell’artico e l’industrializzazione; la relazione tra umanità e natura; le dinamiche di potere e rappresentazione nell’era odierna. Un nucleo significativo si concentra anche sulle condizioni esistenziali più ardue della contemporaneità: solitudine, fede individuale, salute mentale, precarietà abitativa, studiando anche le forme di memoria e narrazione proprie dell’era digitale. In The Searchlight le questioni generazionali scendono fino al quotidiano intrecciandosi alle storie personali, formando una collezione di punti di vista che si allontana dalle semplificazioni e lascia affiorare contraddizioni, vulnerabilità, desideri e tensioni. Un racconto che restituisce complessità a ciò che spesso viene ridotto a etichetta e non trova spazio nel discorso pubblico.

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Francesca Paoletta, Come on Smile

Il progetto “The Searchlights” alle Gallerie d’Italia – Torino

Il titolo della mostra a ingresso libero, The Searchlights, richiama l’immagine di un fascio di luce che schiarisce l’oscurità per rendere visibile ciò che resta ai margini: così la fotografia fa emergere ciò che chiede attenzione e diventa un atto politico, uno strumento di consapevolezza e di presa di posizione, nel decidere a chi dare voce e in che modo.

Sofia Valabrega, Qual e il mio nome

Un tavolo per gli studenti IED

Ogni lavoro fotografico è custodito in una scatola – progettata dalle studentesse di Design della Comunicazione Visiva di IED Firenze, che hanno curato l’identità visiva del progetto – e presentato su dei tavoli che, durante la Public Portfolio Review, diventeranno palcoscenico di una riflessione collettiva. Cuore del progetto espositivo è proprio il tavolo, nella sua radicale semplicità: non un supporto neutro, ma un luogo di negoziazione e ascolto dove lo scambio avviene in modo diretto e senza mediazioni. È attorno a queste postazioni che andrà a svilupparsi il dialogo tra autori, pubblico e speciali lecturer — professionisti del mondo della fotografia e dell’arte, curatori, galleristi e giornalisti — invitati a commentare i lavori e ad attivare un dibattito vivo e partecipato tra chi scatta e chi guarda, entrando in relazione con le immagini e chi le ha prodotte. Proprio da questo scambio prende forma The Searchlights: un momento di confronto attivo sul nostro tempo, che mette al centro lo sguardo di una nuova generazione attraverso la fotografia.



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