Comprendere il sistema dell’arte contemporanea è una sfida che riguarda non solo gli artisti emergenti, ma anche i professionisti già attivi nel settore. Tra istituzioni, mercato, comunicazione e nuove tecnologie, orientarsi richiede strumenti aggiornati e una visione capace di tenere insieme teoria e pratica. È in questo contesto che si inserisce Essere artista oggi: teoria e pratica per orientarsi nel mondo dell’arte, il nuovo corso promosso dalla startup italiana Institution School e fruibile online dal 29 aprile (e fino al 6 giugno 2026).

Le lezioni online di Institution per comprendere il mondo dell’arte contemporanea

Il programma si articola in otto sessioni live su Zoom, distribuite tra il mercoledì (dalle 18 alle 20) e il sabato (dalle 15 alle 18). Rivolto ad artisti e professionisti dell’arte, il corso si propone di fornire strumenti concreti per leggere e attraversare un ecosistema complesso. Le iscrizioni sono aperte, con una formula early bird disponibile fino al 7 aprile: il costo è di 150 euro (ridotto a 100 euro per gli under 26), mentre il prezzo pieno è di 250 euro (150 euro per gli under 26), con ulteriori agevolazioni per chi ha già frequentato i corsi di Institution School.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Email This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ Facebook This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ X/Twitter This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Photo Louis De Belle, Cristiana Perrella

Dalla curatela alla pratica artistica, al mercato: ecco come orientarsi nel mondo dell’arte secondo Institution

Si parte il 29 aprile con un focus sul dialogo tra artista e curatore con Luca Lo Pinto, per poi interrogarsi, il 13 maggio, sul significato stesso dell’essere artista oggi con Giorgio Andreotta Calò. Il 16 maggio sarà la volta di Patrizia Brusarosco (Viafarini), Virginia Ferraguti ed Elena Mazzi che dedicheranno una lezione sulla sostenibilità della pratica artistica, tra grant, reti e opportunità; mentre il 20 maggio si entrerà nello sguardo delle istituzioni museali con Cristiana Perrella, direttrice artistica del MACRO di Roma.

La giornata del 23 maggio prevede una doppia sessione: al mattino sulla comunicazione della propria ricerca con Lara Facco (Lara Facco P&C) e il gruppo curatoriale Altremuse, nel pomeriggio, invece, si porrà un focus sulle dinamiche del mercato e sulla costruzione del valore delle opere con Cristina Masturzo (Artribune/NABA), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) e Paolo Zani (Galleria Zero…). Il 27 maggio Barbara Carnevali rifletterà sulle urgenze e i contenuti dell’arte contemporanea; mentre il 30 maggio Angelica Gatto, Franco Broccardi (Lombard DCA) e l’Avvocato Luca D’Amelio offriranno strumenti concreti per presentare e tutelare la propria pratica, tra portfolio e aspetti legali. Il corso si chiuderà il 6 giugno con sessioni individuali di portfolio review con il curatore, critico e fondatore di Institution, Fabio Cavallucci.

Un confronto per ripensare il ruolo dell’artista oggi

Attraverso dialoghi, casi studio e momenti di confronto, il corso invita a ripensare il ruolo dell’artista alla luce delle trasformazioni contemporanee, offrendo strumenti per costruire un percorso sostenibile e consapevole.