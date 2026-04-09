Diventare artisti e orientarsi nel sistema dell’arte. Ora c’è un corso online, ecco come partecipare
Otto incontri in live streaming con artisti, curatori e protagonisti del settore per comprendere dinamiche, strumenti e prospettive dell’arte contemporanea. Ecco tutti i dettagli del nuovo corso della startup italiana Institution
Comprendere il sistema dell’arte contemporanea è una sfida che riguarda non solo gli artisti emergenti, ma anche i professionisti già attivi nel settore. Tra istituzioni, mercato, comunicazione e nuove tecnologie, orientarsi richiede strumenti aggiornati e una visione capace di tenere insieme teoria e pratica. È in questo contesto che si inserisce Essere artista oggi: teoria e pratica per orientarsi nel mondo dell’arte, il nuovo corso promosso dalla startup italiana Institution School e fruibile online dal 29 aprile (e fino al 6 giugno 2026).
Le lezioni online di Institution per comprendere il mondo dell’arte contemporanea
Il programma si articola in otto sessioni live su Zoom, distribuite tra il mercoledì (dalle 18 alle 20) e il sabato (dalle 15 alle 18). Rivolto ad artisti e professionisti dell’arte, il corso si propone di fornire strumenti concreti per leggere e attraversare un ecosistema complesso. Le iscrizioni sono aperte, con una formula early bird disponibile fino al 7 aprile: il costo è di 150 euro (ridotto a 100 euro per gli under 26), mentre il prezzo pieno è di 250 euro (150 euro per gli under 26), con ulteriori agevolazioni per chi ha già frequentato i corsi di Institution School.
Dalla curatela alla pratica artistica, al mercato: ecco come orientarsi nel mondo dell’arte secondo Institution
Si parte il 29 aprile con un focus sul dialogo tra artista e curatore con Luca Lo Pinto, per poi interrogarsi, il 13 maggio, sul significato stesso dell’essere artista oggi con Giorgio Andreotta Calò. Il 16 maggio sarà la volta di Patrizia Brusarosco (Viafarini), Virginia Ferraguti ed Elena Mazzi che dedicheranno una lezione sulla sostenibilità della pratica artistica, tra grant, reti e opportunità; mentre il 20 maggio si entrerà nello sguardo delle istituzioni museali con Cristiana Perrella, direttrice artistica del MACRO di Roma.
La giornata del 23 maggio prevede una doppia sessione: al mattino sulla comunicazione della propria ricerca con Lara Facco (Lara Facco P&C) e il gruppo curatoriale Altremuse, nel pomeriggio, invece, si porrà un focus sulle dinamiche del mercato e sulla costruzione del valore delle opere con Cristina Masturzo (Artribune/NABA), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) e Paolo Zani (Galleria Zero…). Il 27 maggio Barbara Carnevali rifletterà sulle urgenze e i contenuti dell’arte contemporanea; mentre il 30 maggio Angelica Gatto, Franco Broccardi (Lombard DCA) e l’Avvocato Luca D’Amelio offriranno strumenti concreti per presentare e tutelare la propria pratica, tra portfolio e aspetti legali. Il corso si chiuderà il 6 giugno con sessioni individuali di portfolio review con il curatore, critico e fondatore di Institution, Fabio Cavallucci.
Un confronto per ripensare il ruolo dell’artista oggi
Attraverso dialoghi, casi studio e momenti di confronto, il corso invita a ripensare il ruolo dell’artista alla luce delle trasformazioni contemporanee, offrendo strumenti per costruire un percorso sostenibile e consapevole.
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