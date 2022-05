1. LIANA CASTELFRANCHI – BEATO ANGELICO | L’ARTE RINASCIMENTALE IN EUROPA

Meritevole da parte di Jaca Book, suo storico editore sin dagli Anni Ottanta, la recente ripubblicazione dei più importanti studi firmati da Liana Castelfranchi (1924-2013). L’allieva di Roberto Longhi ha diversi meriti, fra i quali aver lavorato in un doppio senso a decostuire l’eccezionalismo del Rinascimento italiano. Il primo senso è geografico: sin dal seminale Italia e Fiandra nella pittura del Quattrocento (1983), e a maggior ragione in questo L’arte rinascimentale in Europa (1996, originariamente uscito con il titolo L’arte del Quattrocento in Italia e in Europa), la studiosa milanese ha sottolineato le “mobili frontiere dell’arte”, per citare il suo ultimo testo, datato 2012, mettendo in relazione l’indiscutibile eccellenza italiana con le produzioni d’oltralpe, dalla Francia alla Germania, fin naturalmente alle Fiandre (vi ricorda qualcosa? Sì, è il tema dei “Rinascimenti” sottolineato da Bernard Aikema). Il secondo senso è storico o, meglio, di filosofia della storia: l’eccezionalismo rinascimentale decade altresì quando non lo si considera un evento accaduto come per magia, bensì lo si inserisce in una contestualità che evita la retorica della frattura epistemologica a favore di una gradualità, seppur contraddistinta da alcuni “strappi”, nel passaggio dal Medio Evo al Rinascimento stesso.

In questo senso la monografia dedicata al Beato Angelico è un punto chiave nella parabola intellettuale dell’autrice, perché qui vi si argomenta la tesi forte che l’Angelico vada interpretato come una delle cerniere fondamentali di questo passaggio fra un’epoca e l’altra, e dunque come “l’avanguardia dell’Umanesimo”, che traghetta il tomismo domenicano (storia) e la luce fiamminga (geografia) alla corte papale.

Liana Castelfranchi – L’arte rinascimentale in Europa

Jaca Book, Milano 2022²

Pagg. 248, € 50

ISBN 978 8816606692

