2. (NON) UN LIBRO SU PICASSO

Sempre più editori di saggistica tentano la strada dei libri agili e agilissimi. Restando in ambito artistico, dai data di Postmediabooks al Punto di Johan and Levi fino ai Pesci rossi di Electa. Anche Skira da tempo lavora in questo senso con i suoi SMS – Skira Mini Saggi. Uno degli ultimi è il Picasso di Gertrude Stein. Che è un libro della Stein sul pittore spagnolo? Beh, non esattamente; anzi, assolutamente no. Capita infatti assai di rado che personalità forti e ingombranti come quella della statunitense, specie se si tratta di scrittori, dedichino delle pagine ad altri che non siano se stessi. E non lo diciamo noi, ma la stessa Stein: “Il pittore non concepisce se stesso come esistente in se stesso, concepisce se stesso come un riflesso degli oggetti che han messo nei suoi quadri e vive nel riflesso dei suoi quadri. Uno scrittore, uno scrittore serio, concepisce se stesso come esistente accanto e dentro se stesso, non vive affatto nel riflesso dei suoi libri, per scrivere deve prima di tutto esistere in se stesso, ma perché un pittore sia in grado di dipingere, per prima cosa bisogno che sia fatto il dipinto, quindi l’egotismo di un pittore non è affatto l’egotismo di uno scrittore, ed è per questo che Picasso che era uomo che si esprimeva solo nella pittura aveva solo scrittori per amici”.

Gertrude Stein – Picasso

Skira, Milano 2017

Pagg. 80, € 9,90

ISBN 9788857235080

www.skira.net