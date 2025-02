artistiche che uniscono cultura e scienza.

Nato nel 2019 dall’iniziativa di un gruppo di giovani studiosi e professionisti del settore artistico, TBD Ultramagazine esplora la cultura e l’arte attraverso prospettive inedite. Ogni volume approfondisce un tema che intreccia passato e presente; spaziando dalla letteratura alla filosofia, dall’estetica alla scienza, fino all’arte contemporanea, che è l’elemento centrale della pubblicazione. Le opere visive integrate nei saggi offrono al lettore un’esperienza immersiva e stimolante, completando e arricchendo le riflessioni. Ogni uscita si apre con uno zeitgeisting, una riflessione su un evento culturale attuale che incarna lo “spirito del tempo”. Il quarto numero, Cattiva Luce, indaga il ruolo produttivo, politico e narrativo della luce – naturale e artificiale – esaminando il suo impiego nelle tecnologie odierne e le sue possibili evoluzioni nel futuro.

TBD, tra luce e oscurità

I primi due volumi della trilogia, BUIO! E OMBRA, esplorano rispettivamente l’assenza di luce e il legame tra tecnologia e paranormale. BUIO! Analizza il controllo sociale esercitato attraverso la luce e la capitalizzazione del sonno, profondamente alterato dall’illuminazione artificiale e dalla cultura della produttività. OMBRA, invece, indaga il rapporto tra tecnologia e magia, mostrando come quest’ultima si sia trasformata nel tempo attraverso strumenti come la fotografia, il cinema e altre tecniche luministiche nell’arte contemporanea.

Eclissi, TBD Ultramagazine

In TBD Arte e spazio si incontrano: i Sun Tunnels di Nancy Holt

L’8 aprile 2024, un’eclissi solare visibile in Nord e Centro America ha riacceso il misticismo legato ai fenomeni astronomici, alimentando teorie del complotto che coinvolgono NASA e CERN. Questo episodio, provocatorio nella sua attualità, introduce i temi del volume: dalle superstizioni sul sole, all’eterno dualismo tra luce e oscurità. Sembra infatti che, nonostante il progresso e l’iper-informazione del mondo odierno, l’uomo continui a ricercare significati e risposte nel soprannaturale, proprio come accadeva nell’antichità, fin dalla nascita delle prime civiltà umane.

Il volume si apre con un saggio di Eva Adduci sull’arte di Nancy Holt, pioniera della Land Art. Fin dagli anni ’60, Holt ha esplorato il rapporto tra spazio e percezione attraverso fotografia, installazioni e videoarte. La sua opera Sun Tunnels (1973), nel deserto del Great Basin, nello Utah, rappresenta un ponte tra archeologia e contemporaneità. Enormi cilindri di cemento, disposti come una moderna Stonehenge, incorniciano il paesaggio e ne catturano le trasformazioni luminose secondo il ciclo cosmico. Qui, lo spettatore diventa parte dell’opera, immerso in un dialogo tra arte, natura e spazio. Adduci, con il suo saggio, restituisce pienamente la poetica dell’artista, conducendoci nel cuore della sua visione.

L’uomo e il sole tra misticismo e folklore

Il volume prosegue esplorando il rapporto mistico tra l’essere umano e il sole, trattando temi legati al folklore e alla cultura popolare. Giorgia Aprosio, in Abbronzatissimi. In pieno sole, analizza l’evoluzione sociale e culturale dell’abbronzatura, da simbolo di status nella Roma antica a segno di bellezza e benessere nel presente. Aprosio si ispira alle fotografie provocatorie degli Anni ’70 di Gabriele Basilico, che sbeffeggiano la smania per l’abbronzatura della società degli Anni ’80. Il lato mistico e iconografico del sole, uno degli archetipi più antichi, è esplorato da Amina Berdin in Le soleil XVIII, dove si sofferma sulla rappresentazione del sole nei tarocchi, una pratica esoterica che affonda le radici in tradizioni misteriose e affascinanti. Marco-Augusto Basso, invece, nel suo saggio Un posto migliore per sparire, attinge alle mitologie di diverse culture (indiana, masai, persiana, zulu) per raccontare la relazione tra il sole e il mito della creazione, svelandoci una sorprendente connessione universale: in molte tradizioni, l’origine del mondo si lega a un principio armonico o a un suono. Infine, Marco Musarò, in No place to hide, esamina la superstizione legata al sole a mezzogiorno, in particolare nel meridione italiano, dove esporsi al sole zenitale è sempre stato ritenuto culturalmente pericoloso e contemporaneamente rappresenta, ancora oggi, un momento di riposo e di ritiro dalle attività quotidiane. Con il suo saggio, Musarò collega la credenza popolare alla concezione del sole come forza capace di influenzare i ritmi e le azioni quotidiane. Accompagnano il saggio le fotografie di Grazia Amelia Bellitta, che documentano l’installazione WUE, realizzata da Musarò nel 2022 presso lo SPAZIO SU di Lecce.

Eclissi: il quarto volume di TBD Ultramagazine

Il volume si conclude con una serie di opere artistiche ibride dal carattere post-apocalittico e distopico, ineffabili e arcane. Le creazioni di Tommaso Remondini in Golden Hour presentano uno scenario apocalittico in cui il sole è stato totalmente oscurato per volere della società, che desidera liberarsi dalla sua influenza, ma che si ritrova a vivere nell’oscurità di un’eterna eclissi. Con Solar Idol, Adam Bialek ha voluto ricreare, utilizzando la resina, oggetti votivi ispirati al sole, simili a veri e propri reperti archeologici provenienti da un passato riscoperto. Valeria Scrilatti e Federico Antonini, con Biston Betularia Carbonaria: Ricercare la fine del mondo, raccontano, attraverso poesia e immagine, un futuro post-apocalittico in cui, a causa del riscaldamento globale, il cielo è popolato da falene che assorbono la luce solare, privando il mondo intero della sua energia vitale.

Una collaborazione degna di nota è quella tra TBD e la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Attraverso le fotografie di Dario Tettamanzi, all’interno del magazine, viene mostrata l’opera Le vie del sé. Il labirinto Pomodoro tra simbolo e rizoma, la cui particolarità risiede nei giochi di luce e riflessi delle superfici bronzee, enfatizzati dalle luci zenitali utilizzate.

Con Eclissi, TBD Ultramagazine si conferma un progetto editoriale ricco di idee, capace di intrecciare cultura, filosofia, sociologia e arte, in perfetto equilibrio tra loro. Cattiva Luce trasmette il profondo valore della ricerca e dell’approfondimento radicale dei temi, puntando a una riflessione ultima sul mondo contemporaneo e sulla società del futuro, con particolare attenzione alle emergenze ambientali e al ruolo dell’uomo in questo scenario. La rivista, pur trattando temi complessi, non perde il suo lato “cool”, distinguendosi per estetica e contenuto nel panorama odierno dei magazine d’arte, come ci viene mostrato fin da subito dalla copertina del volume, un sole antropomorfo che ci osserva, opera intitolata The New Sun dell’artista polacca Agnieszka Polka.



Martina Eleonora Natoli



