7. JEFF KOONS

Mentre ancora è in corso la mostra personale di Jeff Koons al Palazzo Strozzi di Firenze (fino al 30 gennaio 2022) ed è recentissima la notizia della BMW Art Car da lui disegnata, l’artista di York, classe 1955, espone anche a Doha. Con una sessantina di dipinti e sculture, è una retrospettiva che il suo curatore, Massimiliano Gioni, ha incentrato sul rapporto dello stesso Koons con la cultura americana contemporanea. Anche il libro segue questo fil rouge, presentando il lavoro di Koons “attraverso la sua autobiografia, a cominciare dall’infanzia trascorsa nella Pennsylvania suburbana. Ogni serie è introdotta da testi compilati a partire da interviste, statement e citazioni raccolte lungo la carriera di Koons. Intrecciando oggetti personali, opere d’arte e memorie, questi testi trasformano la mostra in un autoritratto espanso che raddoppia in una personale lettura della cultura americana”. A chiudere il volume, una lettera aperta di Sophia Al -Maria all’artista e un ampio testo critico di Dodie Kazanjian.

Il catalogo qatarino si apre tuttavia con una lunga intervista di Gioni a Koons, in lingua inglese, come tutto il libro. La versione italiana è contenuta in un altro volume appena pubblicato da Johan and Levi, dove sono raccolte le “conversazioni” fra Massimiliano Gioni e Jeff Koons che si sono tenute fra il 2018 e il 2021, oltre a un saggio conclusivo dello stesso Gioni. Anche in questo caso si intrecciano quasi indistricabilmente i piani personale e artistico, come emerge dalle ultime parole dell’artista: “Spesso si dà per scontato che le persone coinvolte nel mondo dell’arte siano aperte per natura e ricettive nei confronti del mondo circostante, ma in realtà si tratta di una qualità piuttosto rara. […] E per tornare all’Italia, qui c’è come una sorta di coraggio nella volontà di godersi la vita. Forse è questo il vero significato di dolce vita: avere l’audacia di aprirsi a nuove esperienze”.

Massimiliano Gioni (a cura di) – Jeff Koons. Lost in America

Skira, Milano 2021

Pagg. 256, € 49

ISBN 9788857245386

www.skira.net