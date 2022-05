Classe 1979, Abdul Malak ha vissuto i primi dieci anni della sua vita a Beirut prima di trasferirsi con la famiglia a Lione, lontano dalla guerra civile. Laureatasi all’Istituto di Studi Politici di Lione e diplomatasi post-laurea alla Sorbona in cooperazione internazionale, ha lavorato per il Comitato Cattolico contro la Fame e per lo Sviluppo. Nel 2001 è diventata direttrice della ong artistico-umanitaria Clowns sans frontières, organizzando con il contributo di oltre 400 artisti spettacoli e corsi di formazione in zone di guerra, campi profughi, slum, ospedali, orfanotrofi e centri sociali, dal Sudan al Bangladesh, dalla Moldavia all’Afghanistan e alle Filippine. Divenuta responsabile della divisione musicale di Culturesfrance (ora Institut Français), è entrata a far parte dell’ufficio del vicesindaco di Parigi per cultura come consulente per l’intrattenimento dal vivo, diventando nel 2012 consigliera culturale del sindaco parigino allora in carica, il socialista Bertrand Delanoë. Trasferitasi negli Stati Uniti nel 2014 come addetta culturale dell’Ambasciata di Francia a New York, la franco-libanese Abdul Malak ha sviluppato un ampio programma di residenze e mostre di artisti francesi, dando vita a un festival dedicato ai bambini e un programma per la promozione del design d’oltralpe. Nel 2019 è stata nominata consulente per la cultura e il rapporto con i media del presidente Macron, succedendo a Claudia Ferrazzi, implementando, dice lo stesso ministero francese, “divulgazione della cultura, tutela del patrimonio, pianificazione dell’educazione artistica, ampliamento della lettura a livello nazionale, sviluppo delle industrie culturali, riforma dell’audiovisivo, regolamentazione delle piattaforme, pianimediatici, politiche di restituzione, e altro”.