3. IL PONTE DI FABRIZIO BELLOMO PER MANDURINO WEISS & TRENTO DINOI

Con l’opera dell’artista pugliese Fabrizio Bellomo (Bari, 1982) il “ponte” diventa un vero e proprio anello di congiunzione che annulla le barriere spazio-temporali lasciando emergere nella memoria degli abitanti di Manduria, e dei suoi visitatori, un particolare episodio storico risalente alla Prima Guerra Mondiale. Era il 1916 e, nel piccolo comune tarantino, venne alla luce un profugo trentino battezzato dai suoi genitori Mandurino Vittorio Emanuele Weiss, in segno di riconoscenza nei confronti del territorio di accoglienza. Un altro bambino di origini locali invece venne chiamato Trentino Dinoi, per vicinanza e affetto. La storia e i suoi sviluppi è stata descritta da Francesco Altamura nel libro “Dalle Dolomiti alle Murge, profughi trentini della Grande Guerra”. Riprendendo stralci di un tempo passato ma dai significati attuali, Bellomo ha messo in scena una performance affinché potesse lasciare un “segno”. Come? L’artista ha usato il proprio corpo come parte dell’arredo urbano per sorreggere una segnaletica stradale informale a memoria dei due bambini. Tutto qui? No. Per dare concretezza al gesto è stata fatta domanda al Comune di Manduria, con richiesta protocollata, per erigere la targa in memoria dei due protagonisti il Mandurino Weiss e il Trento Dinoi, oltre che la stessa cittadina di Manduria, suggerendo tre punti del Comune di papabile intitolazione: uno dei due cavalcavia presenti sulla circonvallazione esterna della cittadina, il ponte sul fiume Chidro – presente nella frazione di San Pietro in Bevagna. L’intervento è stato realizzato nell’ambito del progetto “C’è tempo per le nespole. Nuove narrazioni dalla Grande Guerra”, promosso dall’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto è curato dal team composto da Francesca Fabiani, Chiara Capodici, Alessandro Coco, Peter Lang, Francesca Lazzarini.