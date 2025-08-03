Gli incomparabili Uffizi in un documentario su Sky Arte

“La pace ha raramente regnato in Europa e anche ora i tempi sono inquietanti. Con questo ritratto del secondo museo più antico del mondo, vogliamo dare espressione alla speranza duratura: nonostante guerre, pestilenze e altre minacce incombenti, alla fine sarà Venere e non Marte ad avere l’ultima parola”. Sono affermazioni tratte dalle note di regia di Corinna Belz ed Enrique Sánchez Lansch, autori e registi del documentario Inside the Uffizi. In onda martedì 5 agosto su Sky Arte, la pellicola conduce dietro le quinte di uno dei musei più antichi e apprezzati del mondo.

Su Sky Arte il documentario d’autore sugli Uffizi

Effettuate mentre erano in corso gli scambi con l’artista britannico Antony Gormley, in merito alla collocazione di una delle sue sculture in occasione della sua mostra nella sede museale fiorentina, le riprese del documentario mostrano il precedente direttore Eike Schmidt e il suo team nella loro attività quotidiana, al lavoro tra conservazione e rinnovamento. “All’inizio non è stato facile immergersi nel backstage con la nostra troupe fotografica, ma dopo aver rotto il ghiaccio, abbiamo scoperto che quasi tutti i membri dello staff si identificano profondamente con il proprio lavoro e con la ricca eredità delle generazioni precedenti. Abbiamo scoperto un impegno collettivo infinito e dedicato per preservare questa collezione senza pari” affermano i registi.

I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale.