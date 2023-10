Dopo il debutto di due anni fa, Villa Sanquirico torna ad animare la settimana dell’arte torinese con una mostra decisamente sopra le righe. Questa volta, gli aulici spazi della dimora privata in stile liberty/eclettico affacciata sul Parco Valentino si apriranno dal 2 al 5 novembre per presentare una proposta insolita: una collezione di 20 pollai domestici d’autore, popolati da decine di galline. Firmato dal duo artistico Vedovamazzei (Stella Scala e Simeone Crispino), il progetto NEW EGG, a cura di Nicolas Ballario, si è sviluppato con il contributo del produttore di uova di alta qualità Paolo Parisi e nasce su idea dell’azienda toscana Giannoni & Santoni, specializzata nella progettazione di spazi e opere artistiche che, recentemente, ha aperto un proprio spazio espositivo a Pietrasanta, mentre a Torino lancia un nuovo marchio, proprio a partire da questa collezione di case per galline.

Vedovamazzei, New Egg, OFF Giannoni & Santoni. Photo Fabrizio Spucches

Il nuovo marchio OFF di Giannoni & Santoni con la collezione di pollai d’artista

“La sezione OFF della nostra azienda è nata con l’intento di far incontrare arte e natura”, spiega Antonio Giannoni, AD del brand. “Questo pollaio sembra un elettrodomestico proprio perché vorremmo suggerire a tutti l’importanza di averne uno, come il frigorifero o la lavastoviglie. Il rispetto per il mondo animale passa anche da lì: dal volerli accudire. Non c’è modo migliore di sottolineare la bellezza e l’importanza delle galline che attraverso l’arte contemporanea”. Sono opere che travalicano i confini tra arte, design e architettura e che ognuno di noi potrebbe tenere comodamente sul terrazzo di casa o in giardino come un oggetto d’arredamento o, appunto, un elettrodomestico perché servono ad ospitare e a tenere al sicuro le galline in attesa della covata e della schiusa delle uova. Il tutto rispettandone il massimo comfort, contro la pratica dell’allevamento intensivo ormai predominante.

La collezione di pollai domestici firmata dall’ironia di Vedovamazzei

Ogni pollaio, accompagnato da un portauova a forma di zampa di gallina, è un pezzo unico realizzato a mano, i cui esterni in legno presentano messaggi dallo spirito ironico e politico tipici di Vedovamazzei, capaci di innescare una riflessione su temi universali come l’emigrazione, la casa, la gestione delle risorse naturali. “La cifra del nostro pollaio è la stessa di Vedovamazzei: l’ironia”, racconta Nicolas Ballario, curatore dell’iniziativa. “Ma è un’ironia colta, sofisticata, non fine a sé stessa. Ogni pollaio lancia infatti grandi messaggi: dal ‘ci costerà carissimo’ che ci ricorda tutti gli atteggiamenti autodistruttivi degli esseri umani, fino al diritto alla casa con una scritta spray (realizzata dalle galline stesse?) che dice ‘casa occupata’ con un aspetto un po’ anarchico. C’è poi un pollaio tutto in oro, un altro dove Eraclito, Platone e Aristotele ci dicono la loro sul consumo di uova e molto, molto altro. Non saprei dire se sia un pollaio che diventa opera d’arte o un’opera d’arte diventa pollaio… Sarebbe come chiedere se è nato prima l’uovo o la gallina”.

