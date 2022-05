Cosa diavolo è un’opera d’arte? Quanto il concetto si può stressare e allargare? Fino a che punto? Il ‘commercio’ dell’arte deve essere a vita relegato ai canali delle aste, delle fiere e delle gallerie o è giunto il momento di evolvere piattaforme? Se un artista apre un negozio di piante portando dentro a quel progetto tutto il suo portato d’artista – come ha fatto Gabriele De Santis ad esempio – il negozio è solo un negozio o considerabile come un’opera? Queste considerazioni, oggi assai attuali nella fluida epoca post pandemica, sono state portate a galla in tempi non sospetti e col consueto spirito pionieristico dall’artista e musicista Nico Vascellari (1976) nel remoto 2005 quando nella natia Vittorio Veneto, nell’ambito del suo studio, nacque il progetto Codalunga.

CODALUNGA DI NICO VASCELLARI

Ninos Du Brasil, improvvisa una tourné di 20 giorni in 20 regioni con 20 concerti in 20 case di amici o sconosciuti. Dapprincipio semplicemente una porzione dello studio di Nico. Poi spazio per concerti, performance, presentazione di fanzine, gallerie d’arte con vetrine interpretate da grandi nomi, piattaforma per l’underground. 15 anni di epopea dal 2005 al 2020 : centinaia di artisti ospitati, qui il loro spazio per sperimentare ostinatamente indipendente. Una volta iniziata la pandemia Codalunga, che non poteva più aprire i suoi battenti a Vittorio Veneto, si è occupata di produrre IONOI. Ovvero il film di Vascellari in cui la sua band, i, improvvisa una tourné di 20 giorni in 20 regioni con 20 concerti in 20 case di amici o sconosciuti.

CODALUNGA E IL “MERCHANDISING”

W Hotel di Roma: un palinsesto di 10 eventi tra arte, design, moda e musica nel già iconico albergo di Via Liguria nella Capitale. Insomma, Codalunga è in tutto e per tutto un brand e come tutti i brand deve avere il suo punto vendita che non può limitarsi alla sola veicolazione via e-commerce. Come tutti i progetti che hanno una radice nell’universo della musica e che vogliono davvero (davvero!) innescare un dialogo ed una relazione con la community di riferimento, Codalunga non poteva sottrarsi al fascino – e alle opportunità economiche – del merchandising. Del resto quello della “coda lunga” è uno dei più studiati concetti nel marketing contemporaneo. E così alcune opere più di successo di Nico hanno utilizzato lo spirito di Codalunga per diventare scalabili, replicabili, pop, diffuse. Il lavoro “Dream-Merda ” del 2018, giusto per fare un esempio, è stato declinato in t-shirt, tazze da colazione, felpe, puzzle o lampade al neon (in colllaborazione con Seletti) mentre altre partnership fioccavano come quella con il nuovissimo: un palinsesto di 10 eventi tra arte, design, moda e musica nel già iconico albergo di Via Liguria nella Capitale. Insomma, Codalunga è in tutto e per tutto un brand e come tutti i brand deve avere il suo punto vendita che non può limitarsi alla sola veicolazione via e-commerce.

CODALUNGA ALLA STAZIONE TERMINI

Codalunga è sempre stato uno spazio periferico, marginale. Qui invece siamo nel centro più centro della Capitale d’Italia. Un vero esperimento di forzatura” riflette Vascellari. Si può essere e restare indipendenti pur aprendo uno store in uno spazio così spudoratamente commerciale? “Nonostante il buon successo che sta avendo Codalunga continua ad essere totalmente indipendente, è un progetto tutto mio e anzi è una mia opera”. In che senso una tua opera, chiediamo a Nico Vascellari: “nel senso che se gli artisti chiamano ‘lavori’ le loro ‘opere’ allora perché un lavoro, come quello che si fa aprendo un negozio, non può essere un’opera?”. Aperto fino all’8 giugno e ammantato da una colonna sonora scritta dai Ed eccolo il punto vendita. E che punto vendita. Piazzato in una delle aree di passaggio più commercialmente efficaci della città, il primo negozio Codalunga ha aperto nella galleria della Stazione Termini, che è come dire il primo scalo ferroviario d’Italia e il secondo d’Europa come flussi di passeggeri. Un’enormità di persone osservano, incontrano e comprano gli oggetti Codalunga e lo potranno fare almeno per un mese. “” riflette Vascellari. Si può essere e restare indipendenti pur aprendo uno store in uno spazio così spudoratamente commerciale? “”. In che senso una tua opera, chiediamo a Nico Vascellari: “”. Aperto fino all’8 giugno e ammantato da una colonna sonora scritta dai Ninos Du Brasil lo store punta, come lo spazio Codalunga di Vittorio Veneto , ad intercettare un pubblico ‘sbagliato’, casuale, distratto, impreparato ai temi dell’arte. Facendo di questo il suo punto di forza. Non mancheranno dunque in pieno stile Codalunga eventi, concerti, presentazioni, collaborazioni artistiche. Tutto da intercettare sul profilo instagram @coda.lunga nel corso di queste settimane.

