È morto a Bologna a 101 anni Marino Golinelli, imprenditore, filantropo e collezionista fondatore dell’azienda farmaceutica Alfa – oggi Alfasigma – e dell’Opificio Golinelli, cittadella della conoscenza e della cultura rivolta soprattutto ai giovani frutto di un importante intervento di riqualificazione urbana. Golinelli è scomparso il 19 febbraio 2022 e avrebbe compiuto 102 anni il prossimo ottobre.

MARINO GOLINELLI, UNA VITA TRA IMPRENDITORIA E FILANTROPIA

Nato da una famiglia di agricoltori in provincia di Modena, a San Felice sul Panaro, l’11 ottobre 1920, Marino Golinelli è stato un imprenditore farmaceutico: come spiega Santa Nastro in questo articolo scritto in occasione del centesimo compleanno del filantropo, Golinelli ha fondato infatti l’Alfasigma, oggi amministrata dai figli, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1988 nasce la Fondazione Golinelli, con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica tra le nuove generazioni, seguita nel 2015 dall’Opificio Golinelli, che nel 2017 si arricchisce del Centro Arti e Scienze Golinelli, lo spazio di “immaginazione e sperimentazione” di circa 700mq concepito dallo studio Mario Cucinella Architects. Nel 2019 l’intero progetto si fa “cittadella”, come racconta qui Valentina Silvestrini, e si arricchisce di un nuovo volume di 5000 mq progettato da diverserighestudio, dando vita a uno spazio laboratoriale per la diffusione e la promozione della cultura e della scienza di 14.000 mq.

L’OPIFICIO GOLINELLI

Lo spazio laboratoriale fondato nel 2015, l’incubatore-acceleratore G-Factor, è stato concepito come una “serra connettiva”: come spiegava Simone Gheduzzi – fondatore, insieme a Nicola Rimondi e Gabriele Sorichetti di diverserighestudio, “questa architettura, metafora di una città complessa, si è cimentata nello sperimentare la progettazione delle forme nel tempo. Abbiamo superato la consolidata idea moderna di uno luogo finito e non modificabile a favore della facoltà di adattarsi delle imprese ad uno spazio in continuo divenire”. L’articolazione funzionale di G-Factor, che ha come scopo “la formazione della cultura d’impresa in tutti i settori anche attraverso la progettazione e l’erogazione di servizi volti a creare una nuova imprenditorialità ad alto contenuto innovativo, scientifico e tecnologico”, si riflette in un ambiente mutevole, altamente adattabile alle esigenze delle realtà aziendali che si susseguiranno al suo interno.

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE GOLINELLI DURANTE LA PANDEMIA

Nel 2020, con l’avvento della pandemia, la Fondazione Golinelli ha promosso iniziative di didattica digitale gratuite per le scuole di tutta Italia. “La situazione di emergenza che stiamo vivendo sta costringendo tutti, anche i più refrattari, a comprendere il ruolo fondamentale che le tecnologie digitali svolgono nelle nostre vite e soprattutto nel settore della scuola e della formazione La Fondazione Golinelli, da me fondata nel 1988, da oltre vent’anni si impegna attivamente affinché questo venga compreso”, spiegava Golinelli ad Artribune. “Insegnanti e formatori in questo periodo si sono trovati di fronte alla necessità di fare lezione a distanza, usando computer, smartphone e Internet. Ma ricordiamoci che questo non basta. Ricordiamoci che ancora oggi esiste un divario digitale importante e purtroppo, in Italia, non tutti dispongono, per ragioni economiche e culturali, di computer di ultima generazione e Internet a banda larga. Noi come Fondazione ci sforziamo da sempre di avvicinare tutti alle tecnologie digitali e oggi ancor più rinnoviamo il nostro impegno mettendo a disposizione delle scuole le nostre risorse digitali. Ma ovviamente non basta: lo sforzo deve essere molto più ampio, più collettivo, e deve essere guidato dalle istituzioni pubbliche”.

MUORE MARINO GOLINELLI. IL RICORDO DEL MONDO DELLA CULTURA

“Ci ha lasciato a 101 anni Marino Golinelli, l’uomo del futuro”, scrive su Facebook il sindaco di Bologna Matteo Lepore. “Ci siamo conosciuti sul tetto del mondo io e Marino, al ventesimo piano di un grattacielo di Shanghai. Era il 2010, lui aveva 91 anni mentre io ne portavo appena 30. Con i suoi occhiali a goccia osservava innamorato un Morandi, orgoglio bolognese dell’Esposizione Universale. Che vita Marino. Durante la pandemia, un giorno lo andai a trovare a casa. Dopo avermi raccontato un secolo di vita, straordinaria, disse con uno sguardo entusiasta e brillante: ‘io credo nell’uomo, sappilo, e nella conoscenza’. Questa per lui doveva essere la missione di Bologna nel mondo, senza paure. A lui ho fatto una promessa, che se fossi diventato Sindaco mi sarei dedicato anima e cuore a questo obiettivo. A Golinelli la nostra città deve enorme gratitudine. Sostenitore del Teatro comunale e di numerose altre progettualità artistiche e culturali. L’Opificio che porta il suo nome, il sostegno alla ricerca, all’innovazione, alla formazione dei giovani in modo nuovo e diffuso. Il mondo di Marino era una porta aperta sul futuro e grazie alla sua saggezza e generosità continuerà ad esserlo”.

