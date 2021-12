1. “ESCE SPADA”, L’INSTALLAZIONE DI GIUSEPPE TEOFILO A POLIGNANO A MARE

Un pesce spada in alluminio, che “infilza” la pavimentazione di via San Benedetto, nel centro storico di Polignano a Mare, è la scultura di Giuseppe Teofilo intitolata Esce/Spada, un’installazione site-specific inaugurata lo scorso 18 dicembre dall’associazione FPS Arte e Cultura. L’opera, realizzata nel 2016 per Capri, the Island of Art, rappresenta l’anelito verso nuovi orizzonti, ed è un “pesce-simbolo” che, come spiega Serena Sisto, presidente della FSP “lascia il mare per abbracciare la terra”. Nell’universo di Teofilo, “Esce Spada esce dalla superficie, dalla bidimensione, nella realtà”, chiarisce il curatore Christian Caliandro, richiamando il Mediterraneo di Pascali, come ricorda il curatore Roberto Lacarbonara.