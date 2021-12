1 of 8

Diango Hernandez (Sancti Spíritus, 1970) propone otto nuovi quadri realizzati appositamente per la galleria di Paolo Maria Deanesi, che in lui ha sempre riposto grande fiducia. Rispetto alla sua produzione precedente, questi dipinti hanno un forte impatto estetico, che allude anche a una nuova poetica denominata olaismo e ispirata all’onda come metafora soprattutto estetica, piuttosto che politica. Questa cifra viene utilizzata anche nelle installazioni, nelle sculture e nei disegni.

LA MOSTRA DI DIANGO HERNANDEZ A TRENTO

Hernandez ha vissuto a lungo in Italia, assimilandone la storia artistica: stavolta vuole rendere omaggio a Giorgio Morandi, evocando nei propri quadri le celebri bottiglie, raffigurate come se galleggiassero sull’acqua. Guardando con attenzione queste tele le bottiglie morandiane lasciano intravedere il fondo del supporto, dando una sensazione di forme fluttuanti. Infatti Hernandez si rifà a Cuba e al suo mare, alle onde e ai sogni che suscita nel contemplarlo. Entrando in galleria ci si trova al cospetto dei quadri e sembra di varcare la soglia dello studio di Morandi. I colori sono l’attrazione centrale delle opere e sono lontani da quelli tenui di Morandi, eppure catturano l’attenzione. Qui siamo davanti alla ricerca di un artista che ha voluto coniugare l’arte del Novecento alla contemporaneità con una proposta inedita, dove la forma, data dall’onda, è sospesa. È in questa sospensione che si trova la sua promessa d’artista, come la chiama Hernandez, e che ogni artista dovrebbe avere: non una promessa politica o sociale, ma d’amore.

– Claudio Cucco