6. SOFÍA RODRÍGUEZ

Pittura e poesia, arti che mi sono state vicine per tutta la vita, sono un esercizio che mi salva ogni giorno. Quando l’epidemia ha raggiunto il Messico e abbiamo dovuto isolarci a casa, mi sono resa conto che avevo più che mai bisogno di disegnare e scrivere. Da un lato, per concentrarmi su qualcosa che mi ha sempre sollevato e tenuto in uno stato meditativo di coscienza espansa, come solo la creazione può fare. Dall’altro, perché avevo (e ho) un urgente bisogno di ottenere informazioni sul tempo sospeso di questi giorni. Penso che gli artisti siano antenne che catturano le frequenze e le traducono in arte. Anche questa circostanza, per quanto terribile, porterà un cambiamento di coscienza che ci consentirà di captare nuovi messaggi in attesa di essere recepiti. È uno stato d’eccezione in cui le emozioni si intensificano e la percezione si acuisce. Uno stato in cui è possibile tornare all’essenza delle cose, per chiederci chi siamo, per affrontare la nostra fragilità, per rafforzare l’amore. Così, per amore, ho deciso di scrivere una poesia e fare un disegno ogni giorno. L’opera che ti invio s’intitola 23° giorno e questi sono i versi che l’accompagnano: “L’altra riva,/ il piano b/ il libro dell’aria che custodisce la nostra memoria,/ il vecchio film che gira/ sulla bobina del nostro cervello,/ tutto si sta cancellando./ Era necessario l’ozio di lunghe notti/ per avvicinare i sogni all’alba irrefrenabile./ Il viaggio è, ora/ verso la volta celeste del sangue./ La bussola interna parla/ dalla crisalide che siamo./ Il mondo è cambiato,/ da nato a non-ancora-nato./ Non ci sono più distrazioni, per distrarci da noi./ Questo siamo./ La commedia è finita,/ i nuovi parlamenti sono scritti negli echi del fogliame,/ nella preghiera che danza,/ è sempre stato così./ Respiriamo il muschio verde della pietra/ per trovare ciò che riposa acceso sotto la grande cenere della terra./ Smettiamo di temere la morte/ Smettiamo di essere figlie della paura./ Nessuno ritornerà sui suoi passi”.