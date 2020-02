2. IL DIRITTO DI OPPORSI

Il diritto di opporsi, in sala con Warner Bros., è una storia di ingiustizia umana e giudiziaria. La storia vera dell’avvocato Bryan Stevenson, diventato famoso per aver combattuto per la giustizia, la legalità, la possibilità di dimostrare la propria innocenza in un sistema giudiziario ostile, come quello che negli Stati Uniti prevede la pena di morte. Il diritto di opporsi è un film che assume le sembianze di un’arma bianca per ricordare quante morte ingiustificate ci sono state perché è stato negato appunto il diritto di opporsi. Destin Daniel Cretton prosegue il suo sodalizio artistico con Brie Larson, che qui ha il ruolo di un’avvocatessa locale, e racconta una battaglia contro il razzismo, il pregiudizio, la menzogna. Il Bryan Stevenson che vediamo mostrato nel film è un giovane afroamericano laureato in legge ad Harvard che senza troppi indugi sceglie di lavorare, perlopiù pro bono, per difendere i condannati a morte in Alabama, molti dei quali non hanno beneficiato di un regolare processo. E questi condannati sono accomunati tutti dallo stesso colore di pelle, il nero. Tra gli uomini che prova a difendere e rappresentare c’è Walter McMillian che si trova nel braccio della morte per l’omicidio di una 18enne bianca: un delitto al quale è completamente estraneo, ma per il quale bisognava trovare un colpevole in fretta, per “tranquillizzare la comunità”.