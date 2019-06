3. CLIMAX

“Climax” di Gaspar Noé arriva al cinema con la “censura” e il regista risponde alla decisione di vietare il film ai minori durante una conferenza presso la Fondazione Prada. “Non mi interessa essere categorizzato come provocatore – ha affermato – Quando faccio un film non penso all’effetto che avrà sullo spettatore e in realtà non credo che i miei film siano scioccanti ma se lo sono non mi dispiace. Quando ero ragazzo, come succede a tutti, più un film aveva il divieto, più mi veniva voglia di vederlo”. Gaspar Noé è forse un po’ estremo nelle sue narrazioni, nel suo modo di raccontare ma questo film merita di essere visto assolutamente. “Climax” è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto nel 1996. Una compagnia di ballerini si ritrova in una sala prove isolata, vicino una foresta, non ci sono ancora né cellulari, né internet. Alla fine delle prove i ragazzi decidono di fare una festa per rilassarsi ma qualcuno ha versato una strana sostanza nella sangria. Da qui un tuffo nella follia e nell’orrore, in un delirio collettivo da trance, tutti saranno condotti verso il caos. Il film arriva nelle nostre sale con Europictures.