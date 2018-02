dUno dei grandi cavalli di battaglia dell’attuale Ministro del MiBACT, Dario Franceschini, è stata la selezione, attraverso bando pubblico internazionale, di super-manager per i grandi musei del nostro Paese. A questa iniziativa è stata data, nel tempo, tantissima visibilità, e pur essendo passati anni dall’assunzione dei super-manager, Franceschini continua a ribadire l’importanza di questa selezione in ogni occasione pubblica (vedi l’ultimo confronto con Montanari). Ciononostante, contro questa selezione si è dapprima schierato il TAR del Lazio, e poi, recentemente, il Consiglio di Stato. A guardare bene la questione, non importa quali siano le ragioni che hanno spinto questi organi a mettere in dubbio la validità giuridica di questa legge, e non importa nemmeno se tali ragioni siano fondate o meno. A ben vedere, infatti, le questioni degne di nota sono due: da un lato c’è un potere “burocratico” del nostro Paese che è in grado di sottomettere qualsivoglia potere politico; dall’altro c’è un potere politico che non è in grado di formulare una riforma senza inciampare in errori di forma o di sostanza che corrono il rischio di invalidare il lavoro di mesi. Alla base di tutto ciò c’è un insieme di leggi, regolamenti e decreti che rappresenta una mole talmente ampia e disomogenea che, probabilmente, un buon conoscitore di tutte le norme attualmente vigenti potrebbe bloccare qualsivoglia iniziativa legislativa. Dall’altro, però, c’è un potere politico che non è in grado di gestire questa mole, probabilmente perchè non ne conosce l’estensione. In un Paese con un sistema legislativo coerente, e un potere politico preparato e competente, tutto ciò non sarebbe nemmeno immaginabile. E qui sta la più amara riflessione: se il potere politico non è in grado di scrivere una riforma senza che possa essere invalidata, chiunque potrebbe utilizzare anche strumentalmente il potere della pubblica amministrazione contro il potere politico dominante. E questo significa che, semplicemente, il nostro Paese non sarà mai in grado di evolversi.

– Stefano Monti