1. PINO PASCALI E UGO MULAS A POLIGNANO A MARE

Nel 1968 Ugo Mulas (Pozzolengo, 1928 – Milano, 1973) immortala Pino Pascali (Bari, 1935 – Roma, 1968) in una serie di ritratti scattati nell’alveo del progetto de L’Uomo Vogue, all’epoca incredibile territorio di sperimentazione tra arte e moda.

La mostra intitolata ai “dialoghi” tra Pascali e Mulas ha l’obiettivo di rintracciare questo rapporto prolifico tra i due mondi creativi sullo sfondo degli incontri tra l’artista pugliese e il fotografo milanese, che a più riprese si frequentarono tra Roma e Venezia. Sono oltre quaranta gli scatti esposti alla Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, immagini in bianco e nero, rare vintage print e serie poco conosciute o mai esposte integralmente che aiutano a ricostruire un racconto inedito, tra arte, moda ed editoria. In quel contesto la moda diede forma a una rappresentazione del maschile più libera, codificando un nuovo immaginario attraverso il coinvolgimento di artisti, intellettuali, designer e protagonisti del panorama culturale coevo, da Alighiero Boetti a Ettore Sottsass, Aldo Mondino, Giangiacomo Feltrinelli, Getulio Alviani e molti altri. Il sipario cala sull’ultimo incontro, postumo, tra Pascali e Mulas, in occasione della mostra Vitalità del Negativo, del 1970.

Visitabile fino al 2 ottobre, come pure il progetto a cura di Rosalba Branà centrato sull’opera Inverso Mundus (2015) del collettivo russo AES+F, già vincitore della XVIII edizione del Premio Pino Pascali. L’opera, ispirata alle incisioni del XVI secolo del “Mundus inversus” che ribaltavano i ruoli e le relazioni sociali tra uomini e animali per sovvertire la realtà, sarà proiettata per tutto il periodo della rassegna nel salone centrale della Fondazione. Un invito a riflettere sulle derive del dibattito culturale sollevato dalla guerra in Ucraina, ribadendo il compito dell’arte contemporanea di farsi strumento di pace.