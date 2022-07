1. ZANELE MUHOLI E ROBERT HAMBLIN A CAPALBIO

Discriminazione di genere, sociale e di razza. È il focus del progetto che unisce gli artisti e attivisti sudafricani Zanele Muholi (Umlazi, Durban, 1972) e Robert Hamblin (Hillbrow, Johannesburg, 1969), insieme per la prima volta, a Capalbio, per la mostra a cura di Francesca de’ Medici e Davide Sarchioni ospitata presso la Galleria Il Frantoio, fino al 5 ottobre.

Negli ultimi anni il loro lavoro si è sviluppato in parallelo, concentrandosi sulla condizione delle donne nere queer in Sudafrica nel caso di Muholi – nel tentativo di “riscrivere una storia visiva nera, queer e trans del Sudafrica, in modo che il mondo conosca la nostra resistenza ed esistenza al culmine dei crimini di odio in Sudafrica e altrove” ‒ e su questioni relative alla politica corporea della mascolinità queer e bianca nel caso di Hamblin, fotografo e pittore transgender che ha vissuto come donna queer l’epoca dell’Apartheid. Il progetto che li vede insieme in Toscana è stato concepito proprio per Capalbio, ed è un messaggio di speranza, che prende però le mosse dall’impegno individuale e collettivo nel cambiare in meglio la società. Dei sessanta lavori presentati, molti sono ritratti (e autoritratti), alcuni inediti, dalla serie fotografica Somnyama Ngonyama: Hail the Dark Lioness, in cui Muholi si autorappresenta con abiti, accessori e oggetti legati metaforicamente a storie di discriminazione e violenza, alla grande fotografia a stampa in gelatina d’argento Massa + Maids, Hout Bay (2009) di Humblin, qui presente anche con numerosi autoritratti a inchiostro su carta dal segno convulso e impulsivo. Ciò che accomuna tutte le opere in mostra è l’urgenza di concepire l’espressività artistica, filtrata attraverso esperienze personali, come atto politico di sensibilizzazione. A corredo, il Frantoio organizza incontri, talk e tavole rotonde per approfondire il tema delle discriminazioni sociali, di razza e di genere.