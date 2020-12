Il progetto Viadellafucina16 nasce nel 2016 per volontà di Brice Coniglio (parte del duo ConiglioViola). L’idea è semplice ma molto efficace: invitare giovani artisti a trascorrere un periodo di residenza nell’edificio per realizzare opere d’arte destinate agli spazi comuni, coinvolgendo i condòmini in tutte le fasi del processo creativo. Si parte con un bando, a cui rispondono 400 artisti da tutto il mondo, e con le prime residenze il vecchio palazzo – sito in via La Salle 16 ma rinominato Viadellafucina16 dall’antico nome della strada – diventa protagonista di una trasformazione sorprendente. Oltre ai lavori dei giovani artisti, la collezione del condominio-museo ospita anche i contributi di grandi maestri come Michelangelo Pistoletto e Giorgio Griffa che hanno fatto dono delle loro opere. Grazie a questo progetto artistico, uno spazio in stato di trentennale abbandono si è trasformato in luogo di condivisione e creazione.

In questi giorni nell’edificio è in corso la mostra GentiliVicini a cura di Piera Valentina Gallov con le opere degli artisti che hanno preso parte al programma di residenza 2020 realizzato con il sostegno di MiBACT e SIAE nell’ambito del progetto Perchicrea. La mostra è chiusa al pubblico, nel rispetto delle regole imposte dall’ultimo DPCM, ma aperta a tutti gli abitanti dello stabile.

IL DOCUMENTARIO IN ANTEPRIMA SU ARTRIBUNE TELEVISION

A tre anni dalla sua nascita, Viadellafucina ha deciso di di mettere online, in versione integrale, il documentario di Lucio Viglierchio e Miha Sagadin che racconta la sua affascinante storia. Il film sarà visibile in anteprima qui su Artribune Television per 24 ore, e successivamente anche sui canali web e social ufficiali del progetto.

Scritto e prodotto da Massimo Arvat per Zenit Arti Audiovisive e vincitore del bando Mibact Cineperiferie nel 2018, Viadellafucina16 racconta come un condominio multietnico sia diventato un microcosmo in cui, attraverso l’arte, è possibile leggere le dinamiche sociali contemporanee.

www.condominiomuseo.it