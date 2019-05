La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital torna al cinema per l’ultimo appuntamento della stagione con un documentario eccezionale. Francesco Fei, già regista di Segantini. Ritorno alla natura, firma una pellicola appassionante che prende come punto di partenza l’omonima mostra di Palazzo Reale a Milano per poi partire in un viaggio attraverso i luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in cui il pittore e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta.

Ad accompagnare la visione di capolavori come Davide e Golia, Deposizione, Marta e Maria Maddalena e Ragazzo morso da un ramarro ci saranno gli interventi di esperti autorevoli e anche artisti: Rossella Vodret, massima conoscitrice di Caravaggio e curatrice della mostra a Palazzo Reale, Marco Carminati, critico e giornalista, Alessandro Morandotti, storico dell’arte e curatore, Milo Manara, celebre fumettista e autore di una biografia per immagini di Caravaggio, Gennaro Carillo, professore ordinario di Storia del pensiero politico e di Storia delle dottrine politiche alle Università di Napoli, Giovanna Cassese, storica dell’arte già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e attuale direttore dell’ISIA Faenza, Caterina Di Giacomo, Storica dell’arte, attuale direttore del MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, e del Museo Bernabò Brea di Lipari, Achille Mauri, Presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, e il duo di video artisti Masbedo.

