Fashiontribune è l’appuntamento fisso tra Artribune e il fashion system. Puntata dopo puntata, le voci della sezione moda del magazine, Giulio Solfrizzi, Alessia Caliendo, Aurora Mandelli e Elena Canesso, si alternano per dialogare su argomenti di varia natura. In onda ogni mercoledì dalle 20 su Twitch, il format ospita personaggi d’eccezione che vantano conoscenze nei campi più disparati del settore – dall’esclusiva intervista a Salvatore Vignola al dibattito sull’editoria indipendente di moda con Anna Frabotta, Federica Caiazzo e Andrea Mercuri, sino al dialogo con Giada Biaggi, ironica scrittrice e autrice de Il bikini di Sylvia Plath.

SALVATORE VIGNOLA DALLA BASILICATA AL BACKSTAGE DI SANREMO

La prima intervista faccia a faccia con un unico fashion designer vede Salvatore Vignola raccontare il suo rapporto con la moda, dall’infanzia al futuro a Los Angeles. La conversazione prende il via dalla sua terra d’origine, la Lucania, per toccare le tappe più rilevanti del suo percorso artistico e del brand, fino alle presentazioni della collezione alla Milano Fashion Week. Non possono mancare le rivelazioni sullo showbiz, dall’abito Rick Owens di Arisa all’ultimo Festival di Sanremo all’item Salvatore Vignola inviato a Lady Gaga.

ANNA FRABOTTA, FEDERICA CAIAZZO, ANDREA MERCURI E L’EDITORIA INDIPENDENTE DI MODA

Le diverse realtà dell’editoria di moda si mettono a confronto, approfondendo il rapporto delle nicchie indipendenti con i grandi brand e le realtà istituzionali del settore. Interviene Anna Frabotta, co-fondatrice di Frab’s Magazines and More, realtà specializzata nella selezione e promozione di riviste di settore provenienti da tutto il mondo. Il discorso si arricchisce con i punti di vista di Federica Caiazzo, creatrice e autrice della newsletter Moda in Cina, che disquisisce sullo sviluppo del settore in Oriente, e di Andrea Mercuri, co-fondatrice e art director di Edicola Erno (Edicola Romana Non Ordinaria), che promuove artisti emergenti organizzando mostre e pop up. Tutto in una piccola quanto spaziosa edicola a Roma.

I NUOVI OSPITI DI FASHIONTRIBUNE

Anche le prossime puntate si preannunciano altrettanto entusiasmanti. Da segnare in calendario la diretta del 6 aprile ‒ eccezionalmente in onda giovedì ‒, durante la quale Alessia Caliendo affronterà il binomio TikTok e moda insieme a Letizia Schatzinger. Invece il mercoledì successivo sarà in compagnia di Maria Luisa Frisa, Gabriele Monti e Sofia Gnoli, moderati da Giulio Solfrizzi. Il tema principale sarà l’editoria modaiola, alla scoperta dei libri scritti dai tre ospiti. La puntata regalerà nuovi spunti e approfondimenti, guidando lo spettatore verso il futuro della carta stampata.