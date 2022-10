Si è conclusa il 9 ottobre la quarta edizione di EDIT Napoli, la fiera del design indipendente divenuta ormai appuntamento fisso per un vasto numero di visitatori, esperti e appassionati. Dal 2019, infatti, durante la manifestazione la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dedicato al design slow grazie all’attenta selezione operata ogni anno dalle fondatrici, Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi, impegnate a sostenere autori ed editori di design.“Let’s be fair” – ha spiegato Domitilla Dardi ‒ “è il nostro claim: non solo una parola che significa fiera ma anche un aggettivo che descrive tutte le qualità che per EDIT Napoli sono importanti nel design: giusto, equo, leale, appropriato, bello. In questo momento storico il rispetto per le persone, per i processi ‘eco’, ecologici ed economici, e per le materie prime è una tematica quanto mai attuale, anche per una fiera di design”.

Dal 7 al 9 ottobre, la fiera ‒ organizzata tra gli spazi del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore e le location sparse dei CULT ‒ ha animato il capoluogo campano, ospitando espositori provenienti da ogni parte del mondo (qualcuno in meno rispetto alle passate edizioni) con l’obiettivo di sostenere e promuovere un nuovo concetto di design fondato sulla territorialità, la sostenibilità e la qualità a dispetto della quantità, e processi di produzione che coniugano l’artigianato al design in pezzi replicabili.

A destare sempre grande attesa è EDIT Cult, il programma di esposizioni dedicate alla cultura del progetto pensato con lo scopo di aprire al pubblico e valorizzare alcuni dei luoghi più prestigiosi di Napoli, presentando al loro interno lavori di risonanza internazionale. Una su tutte? La visita allo studio-archivio-museo di Riccardo Dalisi, il poeta delle caffettiere. Quest’anno presso la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, complesso museale dell’Arte della Seta, la textile art designer Allegra Hicks ha proposto DIVINAZIONE, arazzo in seta a tema religioso. Mentre nella Chiesa museo di Santa Luciella è stata allestita l’opera site specific di Michele De Lucchi (in collaborazione con Antonia Jannone Disegni di Architettura) Le Casette delle Pezzentelle, piccole architetture di legno colorato ospitate nella cripta, realizzate per dare letteralmente una casa alle anime abbandonate. A Patricia Urquiola, poi, il compito di proseguire il lavoro di collaborazione iniziato nel 2020 con gli studenti dell’Istituto Caselli Real Fabbrica di Capodimonte che già lo scorso anno aveva portato alla realizzazione della collezione di porcellane HYBRIDA per MADE IN EDIT. Alcuni dei prototipi sono stati battuti all’asta grazie a Christie’s, rendendo possibile il finanziamento dedicato al restauro del giardino didattico interno, curato dalla garden designer Marta Fegiz.

Due invece i progetti speciali sviluppati quest’anno: la designer Astrid Luglio, per Feudi di San Gregorio, in seguito a una residenza, ha progettato un bar ottenuto con materie e tecniche artigianali del territorio irpino, allestito all’interno di San Domenico Maggiore. E l’artista Agostino Iacurci, per San Patrignano, insieme al team del Design Lab è stato impegnato nella realizzazione di una suggestiva mostra – grandi dipinti floreali ‒ che ha dato una nuova veste all’ingresso del Complesso Monumentale.

EDIT si conferma un appuntamento immancabile, per almeno tre motivi. Per la ricerca trasversale che il team curatoriale fa nell’immenso “sottobosco” creativo delle realtà indipendenti rendendole visibili; per la sua capacità di mettere in contatto realtà nazionali e internazionali diverse, diventando laboratorio e terreno fertile per l’avvio di preziose collaborazioni, e per il suo ambizioso e visionario desiderio di rendere Napoli la culla del design del futuro. Ecco il nostro best of.

Giulia Mura

https://www.editnapoli.com/