1. TOP – IL SUPERSALONE

Alzi la mano chi non si è approcciato a questa edizione settembrina e insolita del Salone del Mobile con un minimo di apprensione. Le ragioni erano molteplici: l’incertezza del contesto, i tempi ristretti con cui è stato organizzato il tutto, il fatto che questo Supersalone arrivasse al termine di un periodo travagliato per FederlegnoArredo, con una gestione discutibile della comunicazione durante le prime fasi della pandemia e un cambio di presidente in corsa… Alla fine delle sei giornate di fiera, possiamo dire che il Salone ha tenuto e con lui il sistema design, e che la tanto annunciata ripartenza è già realtà. Sono state testate soluzioni che possono essere interessanti per il futuro, per esempio l’uso di QR code per fornire alcune informazioni di base sui prodotti in mostra, ed è stato avviato un percorso per trasformare la manifestazione in un evento carbon neutral. Anche le mostre hanno convinto, in particolare il The Lost Graduation Show che riuniva in un unico luogo i progetto di laurea degli studenti di alcune tra le più importanti scuole di design del mondo.

Il format espositivo verticale non è stato sfruttato da tutte le aziende – molte hanno preferito acquistare un certo numero di metri lineari per poi sistemarci sotto uno stand tradizionale, altre hanno puntato su una mera presenza corporate – ma ha senza dubbio obbligato gli espositori a un esercizio di sintesi, e si sono viste un certo numero di soluzioni affascinanti. Quella di Molteni&C, per esempio, che seguendo l’estro di Ron Gilad ha trasformato lo spazio lungo e stretto a disposizione nell’interno di un aereo un po’ vintage, con la poltroncina Round D.154.5 disegnata da Gio Ponti nel 1954 e rieditata in collaborazione con gli archivi del Maestro al posto dei sedili, e con tanto di oblò animati e di hostess in divisa. Un unico appunto: il Makers Show, diluito all’interno della fiera con gli auto-produttori e designer indipendenti inseriti qua e là tra gli stand degli espositori e non raggruppati in un’area specifica, obbligava i visitatori interessati al tema a un’inutile “caccia al tesoro” e impediva una visione d’insieme.