2. SCIENZA E DESIGN. RI-PROGETTARE IL GENOMA UMANO

Nel corso degli ultimi anni, con la crescente notorietà delle ricerche legate al biodesign e l’irresistibile ascesa di progettisti in camice bianco da laboratorio come Neri Oxman e i membri del suo gruppo di ricerca al MIT di Boston, ci siamo abituati a considerare l’infinitamente piccolo come territorio di indagine progettuale e design e biologia come ambiti che possono all’occorrenza sovrapporsi. Non stupisce più di tanto, quindi, la scelta di includere nel palinsesto di una rassegna di film “di design” una pellicola come “Human Nature” (2019), del filmmaker americano Adam Bolt. Un documentario in prima visione italiana che esplora le implicazioni di una nuova tecnologia, nota come crispr, in grado di modificare in maniera rapida, precisa ed economica una sequenza di DNA. A questo livello, l’editing mirato del genoma umano fornirebbe agli scienziati un controllo senza precedenti sugli elementi fondamentali della vita, fornendo una speranza chi convive con malattie non guaribili dalla medicina tradizionale ma anche aprendo interrogativi etici di portata inaudita. Uno su tutti: siamo pronti, oltre che a progettare, ad essere progettati? Al centro di un altro dei grandi dilemmi etici dei nostri tempi, la tecnologia emergente delle “auto senza pilota”, o self-driving car, è al centro di “Autonomy” di Alex Horwitz.