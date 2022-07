Venezia, è il 14 luglio 1902. Mancano pochi minuti alle 10 quando in piazza San Marco il campanile che per secoli è stato il simbolo della Serenissima si accascia su se stesso, franando fragorosamente. Le foto dell’epoca immortalano il cumulo di macerie che invade il salotto della città: fortunatamente non si contano vittime, né danni agli edifici circostanti (fatto salvo un angolo della Libreria del Sansovino). Il crollo, raccontano le cronache, era stato annunciato nei giorni precedenti dall’approfondirsi di una preoccupante fenditura apertasi sulla parete nord dell’edificio (la cui origine risale, probabilmente, a una tempesta di fulmini avvenuta nel 1745), ma l’evento, nonostante la precarietà dell’edificio già sottoposto in precedenza a ripetuti restauri per sanare difetti strutturali, sconvolge la comunità. Quel che resta, alla conta dei tesori superstiti, sono una statua in bronzo raffigurante Mercurio di Jacopo Sansovino, pur con il braccio destro rotto, un frammento di un calice in vetro di Murano, oggi conservato al Museo vetrario dell’isola, e la campana conosciuta come Marangona. Le macerie, trasportate nei giorni seguenti su un grosso barcone con il fondo apribile, alla presenza di Giacomo Boni, vengono gettate in mare, a meno di dieci chilometri dal Lido di Venezia: su uno dei mattoni viene incisa la data 14 luglio 1902, a conservare memoria del tragico episodio. Quello che succederà negli anni a seguire ci fornisce l’opportunità di passare in rassegna i falsi storici presenti in Italia: già poche ore dopo il crollo del campanile, infatti, il consiglio comunale di Venezia ne delibera la ricostruzione, stanziando 500mila lire per i lavori. Il 25 aprile 1903 la città assiste alla cerimonia di posa della prima pietra, per mano del sindaco Filippo Grimani; il cantiere si protrarrà fino alla primavera 1912, il nuovo “vecchio” campanile, ricostruito al motto di “dov’era e com’era”, sarà inaugurato il 25 aprile di quell’anno, in occasione della festa di San Marco. Non pochi sono i dubbi circa la scelta di realizzare una riproduzione fedele dell’opera antica: alla metà dell’Ottocento le teorie di John Ruskin circa il restauro architettonico romantico esercitano ancora un certo fascino, e in Italia diverse voci – Gustavo Giovannoni in testa – si levano a favore della scelta poi perseguita. Diversi decenni più tardi sarà Cesare Brandi a stigmatizzare quella decisione, “più una copia che un rifacimento”, additando la vicenda del campanile di San Marco – in un significativo passaggio della sua Teoria del restauro (1963) – come episodio funesto per la disciplina del restauro. Dibattito, questo, mai del tutto appianato, come dimostrano le recenti polemiche sollevate dalla ricostruzione della Fontana di Ercole alla Venaria Reale. Ma dove e perché troviamo i principali falsi storici architettonici in Italia?

‒ Livia Montagnoli