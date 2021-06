1. ALBANIA: IL BUON VICINATO

Per rispondere al quesito che dà il titolo alla Biennale 2021, How we will live together?, il Padiglione Albania – curato da un team tutto al femminile – suggerisce di ripartire dalla solidarietà sociale, da quei rapporti di vicinanza che, paradossalmente, erano molto stretti negli anni del regime comunista, ma che si sono poi dissolti o quasi con l’acquisito benessere e la globalizzazione dello stile di vita albanese.

Oggi che la solitudine urbana sembra essere una condizione tanto comune quanto tragica, In our home, questo il titolo del Padiglione, rievoca il concetto di “casa aperta”, un modo di intendere la propria abitazione come luogo d’incontro e ospitalità: non c’era casa albanese che, almeno fino a vent’anni fa, non avesse una stanza dedicata al ricevimento degli ospiti, amici o vicini di casa che fossero. Questo spazio sociale per eccellenza, attorno al quale ruotava un sistema di vita basata sulla vicinanza e la conoscenza, è venuto meno sia perché gli appartamenti di nuova costruzione sono più piccoli che in passato, sia perché la vita, soprattutto nelle città, è diventata sempre più frenetica e solitaria, e tanti legami sociali si vanno allentando.

L’installazione, dalle pareti leggere e mobili, rievoca simbolicamente quella società basata sulla vicinanza e la solidarietà, oggi fortemente ridimensionata. A raccontarla, una bella e toccante mostra fotografica, con materiale recuperato da archivi familiari di trenta-quarant’anni fa. Il cambiamento verso pratiche residenziali e urbanistiche capaci di rimettere al centro l’individuo passa anche per un ritorno al passato.

