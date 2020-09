1. CHANGE. ARCHITECTURE CITIES LIFE – ROMA

Unico festival tra i sette vincitori del bando MiBACT ad avere luogo nella Capitale e, soprattutto, a sceglierla come proprio “territorio di indagine”, Change. Architecture Cities Life debutta il 24 settembre e si protrae per l’intero mese di ottobre. A disegnare i confini tematici della kermesse, ideata da Open City Roma, OAPPC Roma e Fondazione MAXXI, è stato Davide Paterna, che in una recente intervista ad Artribune ha sottolineato come il lavoro del team curatoriale fosse finalizzato a sviluppare “una molteplicità di format”. Obiettivo? Raggiungere e coinvolgere un uditorio ampio: “La nostra carta di scardinamento del rischio di parlare a pochi sarà la serie di eventi Green up!, emersi da una call e capillarmente distribuiti sul territorio romano così da portare il festival nei quartieri: mostre, seminari, passeggiate, installazioni che arricchiranno di sfaccettature il punto di vista di CHANGE sull’architettura, la città, l’ambiente”. Ora che il programma è stato messo a punto, con iniziative digitali e in presenza e decine di ospiti (molti i non architetti!), c’è da scommettere che a solleticare la curiosità sarà anche la mostra online Le intoccabili – The Untouchables. Curata da TA.R.I-Architects e parte integrante del più vasto progetto Visioni Romane, la rassegna riunisce le dodici proposte progettuali elaborate da studi di architettura under 36 in luoghi ritenuti inviolabili della Capitale. Tra provocazione e visionarietà, la mostra incoraggia a non chiudere gli occhi di fronte all’ “inesorabile processo di incancrenimento di Roma dettato da una costante protezione della preesistenza a discapito dell’innovazione si è susseguito tra tutte le amministrazioni capitoline degli ultimi decenni, portando all’aborto di grandi opere che avrebbero dovuto cambiare il volto di Roma per sempre”, come rilevano i TA.R.I-Architects. È tempo di invertire la rotta anche a Roma, insomma: in una parola, Change.

