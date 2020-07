4. FRAGILE, LA RASSEGNA CULTURALE DELLA FONDAZIONE ARCHITETTI GENOVA

È in arrivo l’ultimo webinar gratuito (il 28 luglio) del ciclo Il lavoro e la distanza: altri modi per pensare al progetto curato dal vicepresidente della Fondazione degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori di Genova, Pierluigi Feltri. Il progetto, del quale sono protagonisti gli studi di architettura False Mirror Office, Fosbury Architecture, La Rivoluzione delle Seppie, Orizzontale, (ab)Normal e Parasite 2.0, è parte integrante di Fragile, la nuova rassegna annuale della Fondazione, avviata intanto in versione digitale. La fragilità è “una qualità che non viene tradizionalmente accostata all’architettura, manufatto durevole per eccellenza, ma che descrive efficacemente la condizione generale vissuta in questi tempi, segnati dalla perdurante crisi sanitaria e da criticità peculiari della nostra regione quali la ferita, ancora dolorosa, del crollo del Ponte Morandi, il diffuso dissesto idrogeologico ed il declino occupazionale e demografico”, ha dichiarato il presidente della Fondazione, Lorenzo Trompetto. “Con le sue molteplici sfaccettature, la fragilità è tipica di chi è in difficoltà o ha bisogno di cure, ma è anche caratteristica frequente di ciò che è prezioso e che vogliamo preservare. Per questo vogliamo analizzare e costruire un dialogo su temi come la demolizione, immaginata come strumento attivo di progetto; lo spazio del lavoro e delle nuove tecnologie ad esso collegate; le infrastrutture e le nuove forme di mobilità, il rapporto tra lo spazio privato della casa e lo spazio pubblico e quello, non meno complesso, tra città e natura, con un’attenzione particolare per i paesaggi di prossimità di cui l’intera Liguria costituisce esempio straordinario”.