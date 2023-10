In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, individuo e società, pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo nuovo audio, il prezioso incontro tra Antonio Zoccoli fisico e presidente dell’INFN e Chiara Parisi storica dell’arte e direttrice del Centre Pompidou di Metz. L’intervista è in Contemporaneamente di Mariantonietta Firmani, il podcast divulgato da Artribune.com e da Parallelo42.it

Antonio Zoccoli e Chiara Parisi per Artribune Podcast

Antonio Zoccoli e Chiara Parisi ci parlano di arte e scienza, tecnologia e musei. Il collasso di due stelle di neutroni, osservato da osservatori astronomici dislocati in diversi Paesi, ha rivelato la formazione degli elementi più pesanti del ferro. Il Presidente francese, invece, presenzia l’inaugurazione del museo nel centro nevralgico del villaggio globale come del piccolo museo decentrato. L’arte è il luogo della libertà del pensiero; provando e riprovando è uno dei motti della scienza, e molto altro.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Chi è Antonio Zoccoli?

Il fisico Antonio Zoccoli è presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e presidente della CONPER, la Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca. Ha conseguito la laurea in fisica all’Università degli Studi di Bologna, diventando professore ordinario di fisica sperimentale dell’Alma Mater Dipartimento di Fisica e Astronomia. Il suo campo di ricerca è la fisica fondamentale, nucleare e subnucleare, ed è membro di diverse collaborazioni internazionali. A partire dal Muon Catalysed Fusion del Rutherforf Lab, Regno Unito; all’OBELIX del CERN di Ginevra; partecipa anche all’esperimento HERA-B del laboratorio DESY di Amburgo. Dal 2005 è membro della collaborazione ATLAS al CERN che, insieme alla collaborazione CMS, ha annunciato la prima osservazione del bosone di Higgs nel 2012. La sua ricerca riguarda anche aspetti tecnologici e strumentali. Noto anche come grande divulgatore, è autore di oltre 1000 pubblicazioni scientifiche e tecniche su riviste internazionali, dove è anche revisore, nonché relatore in oltre trenta conferenze internazionali. Dal 2008 presiede la Fondazione Giuseppe Occhialini per la diffusione della fisica, impegnato nella formazione di giovani con docenze e supervisioni di numerose tesi sperimentali.

Chi è Chiara Parisi?

La Storica dell’Arte Chiara Parisi è Direttrice del Centre Pompidou-Metz da dicembre 2019. Ha conseguito la laurea e il dottorato all’Università La Sapienza di Roma, dove ha insegnato storia dell’arte moderna e contemporanea, storia dell’architettura e del design industriale. Curatrice all’Accademia di Francia di Roma-Villa Medici, 2017-2018, ha realizzato diversi progetti innovativi come la mostra collettiva Le Violon d’Ingres, crocevia tra storia dell’arte e ricerca contemporanea, e l’apertura serale Ouvert la nuit, nonché una serie di mostre monografiche intitolate Una, con autorevoli artisti. Dal 2004 al 2011, invece, ha diretto il Centre International d’Art et du Paysage de l’île de Vassivière dove ha avviato progetti inediti. A seguire, dal 2011 al 2016, ha diretto la Monnaie de Paris, dove ha realizzato importanti mostre come: Take Me (I’m yours) con Christian Boltanski e Hans Ulrich Obrist, e Not Afraid of Love, la più grande mostra di Maurizio Cattelan in Europa. Parisi è anche membro di numerosi comitati scientifici presso autorevoli Enti come: Ministero della Cultura, Museo Nazionale, Montecarlo; FRAC Fondo Regionale Arte Contemporanea Franche-Comté, Besançon; Atelier Panormos, Palermo.

Mariantonietta Firmani