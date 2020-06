2. 1984 IN DAVID BOWIE, GLI EURYTHMICS E I MUSE

L’album Diamond Dogs del 1974 del leggendario cantautore inglese nasce dall’incontro tra 1984 e la visione di Bowie di un mondo post-apocalittico glam. Cinque delle canzoni contenute nel disco erano ispirate al romanzo: We Are the Dead, Rock ‘n’ Roll With Me, Sweet Thing, 1984e Big Brother. Bowie stava progettando un adattamento teatrale dell’opera, ma la vedova di Orwell Sonia Brownell gli aveva negato i diritti. Gli Eurythmicsfecero poi uscire nel 1984 un album chiamato “1984 (For the Love of Big Brother)”, parte della colonna sonora dell’adattamento cinematografico. Si ispirarono ai temi orwelliani anche i Coldplay nella loro Spies, i Rage Against The Machine in Testify e i Muse nell’intero album The Resistance, inclusi alcuni passaggi originali del libro.